Теплолюбивых животных перевели в крытые павильоны Минского зоопарка

«Вуалевые песцы у нас живут в открытом вольере, шимпанзе в зимний период на новой территории. А белые песцы классической окраски как раз очень хорошо выглядят в зимний период, потому что одеваются в зимний мех. Посмотреть их можно на старой территории», – рассказала младший научный сотрудник Минского зоопарка Татьяна Солтысова.

Песцы заняли пустующий вольер шимпанзе. Она же переехала в более теплые апартаменты, в экзотариум. Внутри постоянное лето, температуру поддерживают около 25 градусов. Здесь теперь и попугаи. Пернатые наиболее остро реагируют на холода.

«Переезжают птицы, это пеликаны, фламинго, султанки, такие экзотические достаточно птицы. Что касается зверей, первыми, кто переезжает, это полосатые мангусты. Они очень восприимчивы к перепадам температур, могут заболеть сразу же воспалением легких», – пояснила младший научный сотрудник Минского зоопарка Оксана Буко.

Зимний переезд в зоопарке сделали более комфортным без долгой транспортировки.

«Мы перешли к тому, что в основном все вольеры имеют уличную часть и внутреннюю. Поэтому никого отдельно мы не переселяем. Просто закрываем уличную часть, и на улицу они не выходят зимой», – отметила начальник зоотехнического отдела Минского зоопарка Татьяна Ильясова-Кононова.

Меняется и рацион обитателей зоопарка. Хищникам увеличивают порции и убирают разгрузочные дни. Других переводят на сезонные фрукты. Вместо абрикосов, персиков и арбуза теперь в меню хурма, гранат и киви.

Всего в коллекции Минского зоопарка около 400 видов экзотических животных и редких представители фауны Беларуси.