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Теплолюбивых животных перевели в крытые павильоны Минского зоопарка
11.11.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Минский зоопарк открыл зимний сезон. Теплолюбивые животные переехали в крытые павильоны, а некоторых зверей посетители увидят впервые. Кто появился в зоопарке в этом сезоне, узнала корреспондент «МИР 24» Галина Пузына.
Первый выход в свет – и в новой шубе.
«Вуалевые песцы у нас живут в открытом вольере, шимпанзе в зимний период на новой территории. А белые песцы классической окраски как раз очень хорошо выглядят в зимний период, потому что одеваются в зимний мех. Посмотреть их можно на старой территории», – рассказала младший научный сотрудник Минского зоопарка Татьяна Солтысова.
Песцы заняли пустующий вольер шимпанзе. Она же переехала в более теплые апартаменты, в экзотариум. Внутри постоянное лето, температуру поддерживают около 25 градусов. Здесь теперь и попугаи. Пернатые наиболее остро реагируют на холода.
«Переезжают птицы, это пеликаны, фламинго, султанки, такие экзотические достаточно птицы. Что касается зверей, первыми, кто переезжает, это полосатые мангусты. Они очень восприимчивы к перепадам температур, могут заболеть сразу же воспалением легких», – пояснила младший научный сотрудник Минского зоопарка Оксана Буко.
Зимний переезд в зоопарке сделали более комфортным без долгой транспортировки.
Меняется и рацион обитателей зоопарка. Хищникам увеличивают порции и убирают разгрузочные дни. Других переводят на сезонные фрукты. Вместо абрикосов, персиков и арбуза теперь в меню хурма, гранат и киви.
Всего в коллекции Минского зоопарка около 400 видов экзотических животных и редких представители фауны Беларуси.
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Хищникам увеличивают порции и убирают разгрузочные дни. Других переводят на сезонные фрукты.
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