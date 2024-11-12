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#Подумайте5секунд: А1 запустил общенациональную информационную кампанию для защиты своих клиентов и всех граждан Беларуси от кибермошенничества

12.11.2024 14:49 — Разное | ProBusiness  
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Источник материала: ProBusiness


Основная цель общенациональной информационной кампании #Подумайте5секунд — призвать людей не спешить выполнять просьбы мошенников. Каждый может позаботиться о своей безопасности самым простым способом: взять паузу и подумать 5 секунд перед принятием решения — будь то переход по незнакомой ссылке, передача личных данных и кодов авторизации из SMS или ответ на подозрительный звонок из мессенджера.

А1 как социально ответственный бренд активно поддерживает инициативы по повышению осведомленности о проблемах мошенничества и разрабатывает информационные материалы и решения, проводит обучающие мероприятия. Чтобы интернет и мобильная связь стали более безопасным пространством для всех, А1 инициировал масштабную кампанию #Подумайте5секунд.

На сайте safety.a1.by каждый может узнать про эффективные методы борьбы с мошенничеством и основные правила безопасности в интернете. Иногда достаточно сделать паузу и подумать 5 секунд, чтобы не поддаться на уловки преступников. Для того, чтобы важная информация была всегда под рукой, А1 в партнерстве с Фондом ООН в области народонаселения и Министерством труда и социальной защиты разработал памятку, которая уже доступна для скачивания. Кроме того, печатные памятки будут распространены по сети собственных магазинов А1 и в территориальных центрах социального обслуживания населения по всей Беларуси. Это поможет дополнительно проинформировать людей старшего возраста, которые являются одной из наиболее уязвимых категорий населения и чаще всего становятся жертвами мошенников.

Для удобного доступа к информации о безопасности в сети в мобильном приложении «Мой А1» появится специальный баннер, а также будет добавлен специальный раздел с базовыми инструкциями по безопасности.

Кампания #Подумайте5секунд станет продолжением регулярной работы А1 по информированию пользователей о мошеннических схемах и методах защиты от них. А1 неоднократно обращал внимание на риски звонков из мессенджеров, где злоумышленники могут выдавать себя за сотрудников компании, чтобы обманом получить доступ к личным данным клиентов. А1 подчеркивает, что не использует мессенджеры для звонков клиентам, не требует установки сторонних приложений, передачи кодов или переводов денег. Официальными номерами компании остаются 150 и +375296000150, а также отправители SMS-сообщений А1, A1 banking и VOKA. Для дополнительной защиты в мессенджерах клиентам рекомендуется активировать двухфакторную аутентификацию и ограничить прием звонков с неизвестных номеров.

В рамках кампании #Подумайте5секунд А1 проведет серию мастер-классов для сотрудников, волонтеров и посетителей сети территориальных центров социального обслуживания населения по всей Беларуси. Участники занятий смогут углубить свои знания по теме интернет-безопасности и пообщаться с экспертами.

Помимо информационной кампании, А1 также большое внимание уделяет разработке программного обеспечения и удобных сервисов по защите личных либо корпоративных устройств. Так, например, физическим лицам доступна комплексная защита от вирусов, вредоносных программ, программ-вымогателей, шпионского ПО и злоумышленников, а также инструменты для сохранности онлайн-платежей и личных данных от любых угроз цифрового мира. Если говорить о бизнес-клиентах, то им предоставлен широкий комплекс услуг, оказываемых на базе собственного дата-центра компании.

 
 
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Основная цель общенациональной информационной кампании #Подумайте5секунд - призвать людей не спешить выполнять просьбы мошенников. Каждый может позаботиться о...
 
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