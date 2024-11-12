Погода в СНГ: холода укрепляют позиции в Беларуси, метель и снегопады в Казахстане

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Переменная облачность без существенных осадков и плюс два будет во вторник в Москве. О погоде в других городах и странах Содружества узнали корреспонденты «МИР 24».

Казахстан

Центр и север Казахстана остаются под влиянием циклона, который принес в регион метель и снегопад. В 14 областях страны объявлено штормовое предупреждение. Здесь ожидается мороз до минус 10 градусов. И лишь на юге республики облачно и без осадков.

В Восточно-Казахстанской области уже сейчас готовятся к весне – спасатели проверяют гидросооружения региона к предстоящему паводковому периоду.

«На данный момент все те минусы 2024 года, все это учли, сейчас мы посмотрели практически все инженерные работы, алгоритм у них выставлен, все службы гражданской защиты выработали совместные меры в случае осложнения обстановки», – отметил вице-министр по ЧС Республики Казахстан Кеген Турсынбаев.

Особо опасные участки и жилые массивы, которые расположены вдоль рек, на постоянном контроле спасателей и местных властей. По прогнозам синоптиков, зима на востоке в этом году будет снежной.

Кыргызстан



Кыргызстан готовится к заморозкам, а пока в Бишкеке плюс девять и без осадков. Последней возможностью комфортно погулять в горах пользуются многие горожане.



Одно из популярных направлений в Кыргызстане – это Каньоны Красного моста. Здесь некоторые скалы достигают 500 метров в высоту. Находятся они в Боомском ущелье. Путь проходит по каменному лабиринту пересохшей реки. Ну а главная достопримечательность этих мест – сухой водопад. Воды здесь совсем мало, да и в холодное время она замерзает.

Беларусь



В Беларуси холода укрепляют позиции. Днем воздух прогреется лишь до восьми градусов. Утром возможен и туман.

Аграриям нужно закончить полевые работы до первого снега. Уборка сахарной свеклы в Беларуси близится к завершению. В стране накопали уже более четырех миллионов тонн корнеплода. Продолжают заготавливать и травяные корма.