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Погода в СНГ: холода укрепляют позиции в Беларуси, метель и снегопады в Казахстане
12.11.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Переменная облачность
Казахстан
Центр и север Казахстана остаются под влиянием циклона, который принес в регион метель и снегопад. В 14 областях страны объявлено штормовое предупреждение. Здесь ожидается мороз до минус 10 градусов. И лишь на юге республики облачно и без осадков.
В Восточно-Казахстанской области уже сейчас готовятся к весне – спасатели проверяют гидросооружения региона к предстоящему паводковому периоду.
Особо опасные участки и жилые массивы, которые расположены вдоль рек, на постоянном контроле спасателей и местных властей. По прогнозам синоптиков, зима на востоке в этом году будет снежной.
Кыргызстан
Беларусь
Аграриям нужно закончить полевые работы до первого снега. Уборка сахарной свеклы в Беларуси близится к завершению. В стране накопали уже более четырех миллионов тонн корнеплода. Продолжают заготавливать и травяные корма.
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