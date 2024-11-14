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Мировую повестку и сотрудничество России и Беларуси обсудили в Минске

14.11.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Мировую повестку и сотрудничество России и Беларуси обсудили в <a href=Минске" height="100%" width="670">
Фото: Совет Федерации Федерального Собрания РФ

В Минске состоялось заседание Постоянной комиссии Совета Республики Нацсобрания Беларуси и Комитета Совета Федерации России. Обсуждали мировую повестку и совместную работу, передает «МИР 24».

Акцент сделали на адаптации в условиях многополярного мира. Беларусь и Россия тесно взаимодействуют со странами Содружества, ЕАЭС, ОДКБ, ШОС. А это взаимная поддержка во многих сферах: от экономики до безопасности.

«Мы пошли дальше, мы думаем о том, каким образом нам сейчас можно было бы подумать над созданием спокойной, правдивой, понятной нашим народам системы международных отношений, которая была бы контрастом той злобной, циничной политики, которую проводит, скажем, Евросоюз. Мы могли бы предложить какую-то разумную альтернативу, основанную на чести», – отметил председатель Комитета Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации по международным делам Григорий Карасин.

«Мы существенно расширяем диапазон нашего межпарламентского взаимодействия с парламентами стран глобального большинства – Азии, Африки, Латинской Америки – и намерены эту работу дальше продвигать, – рассказал председатель Постоянной комиссии Совета Республики Нацсобрания Беларуси по международным делам и национальной безопасности Сергей Алейник.

Обсудили также вопросы сохранения исторической памяти. Ключевым событием 2025-го года станет празднование 80-летия победы в Великой Отечественной. По мнению сенаторов, это повод продемонстрировать единство Беларуси и России в борьбе с фальсификацией истории.

Председатель комитета Совета Федерации России по международным делам Григорий Карасин также провел переговоры с председателем верхней палаты белорусского парламента Натальей Кочановой.



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Теги: Минск
 
 
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Акцент сделали на адаптации в условиях многополярного мира. Беларусь и Россия тесно взаимодействуют со странами Содружества, ЕАЭС, ОДКБ, ШОС.
 
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