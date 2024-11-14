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Мировую повестку и сотрудничество России и Беларуси обсудили в Минске
14.11.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV BelarusМинске" height="100%" width="670">
В Минске состоялось заседание Постоянной комиссии Совета Республики Нацсобрания Беларуси и Комитета Совета Федерации России.
Обсудили также вопросы сохранения исторической памяти. Ключевым событием 2025-го года станет празднование 80-летия победы в Великой Отечественной. По мнению сенаторов, это повод продемонстрировать единство Беларуси и России в борьбе с фальсификацией истории.
Председатель комитета Совета Федерации России по международным делам Григорий Карасин также провел переговоры с председателем верхней палаты белорусского парламента Натальей Кочановой.
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Акцент сделали на адаптации в условиях многополярного мира. Беларусь и Россия тесно взаимодействуют со странами Содружества, ЕАЭС, ОДКБ, ШОС.
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