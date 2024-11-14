Огнестойкую пряжу для экипировки пожарных создали в Беларуси

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси изобрели огнестойкую пряжу, которая выдерживает температуру до 300 градусов. Больше в странах Содружества ее никто не производит. Из инновационного материала делают экипировку для пожарных. Подробнее –корреспондент «МИР 24» Андрей Зражевский.

Огнестойкую пряжу делают из специального хлопка . Его смешивают с негорючими компонентами и несколько раз пропускают через валы. Так получают тонкую, но при этом прочную нить.

«Она у нас требует особого внимания. Эти волокна очень сильно электризуются, и им необходим особый температурно-влажностный режим, за которым следят наши технологи», – рассказала мастер производственного участка Анна Черткова.

Технологию производства огнеупорной нити разрабатывали несколько лет. Это инновационный продукт. На заводе говорят, что такой пряжи нигде в СНГ больше не производят. Продают материал в основном в Россию. Из него делают спецодежду для спасателей, нефтяников и металлургов.