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Огнестойкую пряжу для экипировки пожарных создали в Беларуси

14.11.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Огнестойкую пряжу для экипировки пожарных создали в Беларуси

В Беларуси изобрели огнестойкую пряжу, которая выдерживает температуру до 300 градусов. Больше в странах Содружества ее никто не производит. Из инновационного материала делают экипировку для пожарных. Подробнее –корреспондент «МИР 24» Андрей Зражевский.

Огнестойкую пряжу делают из специального хлопка. Его смешивают с негорючими компонентами и несколько раз пропускают через валы. Так получают тонкую, но при этом прочную нить.

«Она у нас требует особого внимания. Эти волокна очень сильно электризуются, и им необходим особый температурно-влажностный режим, за которым следят наши технологи», – рассказала мастер производственного участка Анна Черткова.

Технологию производства огнеупорной нити разрабатывали несколько лет. Это инновационный продукт. На заводе говорят, что такой пряжи нигде в СНГ больше не производят. Продают материал в основном в Россию. Из него делают спецодежду для спасателей, нефтяников и металлургов.

«Из нашей пряжи в России делали костюм, и его отправляли в барокамеру. Там температура была до 300 градусов Цельсия. Он не разрушился. Его достали, он стал просто твердый. Произошел процесс карбонизации. То есть, костюм сохранил свои свойства, остался таким же, как и был, ни одной дырки», – отметила главный технолог Татьяна Синевич.

Раньше негорючую пряжу с большой наценкой закупали в Европе и параллельно работали над собственной формулой. Ускорились благодаря санкциям.

«Огнестойкая пряжа – это достаточно эксклюзивный и специфический продукт. Мы ее производим только под конкретные заказы. Это ограниченная группа покупателей – трикотажные и текстильные предприятия Российской Федерации. Белорусский рынок здесь немного еще дремлет и только-только начинает проявлять интерес к этой продукции», – рассказала генеральный директор предприятия Светлана Смирнова.

В ближайшие несколько лет экспортная сеть белорусской огнестойкой пряжи будет расширяться: уже налажены контакты.



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Инновационный материал выдерживает температуру до 300 градусов.
 
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