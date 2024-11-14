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Соболенко заработала рекордные призовые в 2024 году. Какая сумма дошла до кошелька спортсменки?
14.11.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Издание Forbes опубликовало список 10 теннисисток с самыми большими призовыми в 2024 году. Возглавила его
Первая статья расходов – накладные. Это оплата за переезды, проживание, питание не только за себя, но и за всю свою многочисленную команду. А состоит эта команда из тренеров, врачей, массажистов, сервисменов и так далее. И все они работают за оклад.
В общей сложности зарплатная ведомость может составлять более миллиона долларов в год. Но самая большая статья расходов – это налоги. После каждого турнира теннисист платит процент с призовых той стране, где играет. А по итогам года нужно предоставить полную налоговую декларацию и по месту прописки. Так что на руках у теннисистов по факту остается не более 30-40% от заработанных миллионов.
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Обычно на руках у теннисистов по факту остается не более 30 – 40% от заработанных миллионов.
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