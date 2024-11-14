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Соболенко заработала рекордные призовые в 2024 году. Какая сумма дошла до кошелька спортсменки?

14.11.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Издание Forbes опубликовало список 10 теннисисток с самыми большими призовыми в 2024 году. Возглавила его Арина Соболенко. Белорусская спортсменка по итогам этого года стала первой ракеткой мира и заработала почти десять миллионов долларов, передает «МИР 24».

Соболенко начала профессиональную карьеру в 2015-м и к настоящему времени получила 30 миллионов долларов призовых. То есть в нынешнем сезоне ей заплатили почти треть всех заработанных денег. Однако не стоит думать, что все эти миллионы остались на личном счету спортсменки. Суммы, озвученные организаторами турниров, доходят до кошельков спортсменов далеко не полностью.

Первая статья расходов – накладные. Это оплата за переезды, проживание, питание не только за себя, но и за всю свою многочисленную команду. А состоит эта команда из тренеров, врачей, массажистов, сервисменов и так далее. И все они работают за оклад.

В общей сложности зарплатная ведомость может составлять более миллиона долларов в год. Но самая большая статья расходов – это налоги. После каждого турнира теннисист платит процент с призовых той стране, где играет. А по итогам года нужно предоставить полную налоговую декларацию и по месту прописки. Так что на руках у теннисистов по факту остается не более 30-40% от заработанных миллионов.



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Обычно на руках у теннисистов по факту остается не более 30 – 40% от заработанных миллионов.
 
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