«Зона бедствия возле кофемашины, рабочих мест и... в кабинете руководителя». Вместе с клинером тестируем инновационный вертикальный пылесос для уборки офиса
Когда в офисе грязно, сотрудники чаще болеют, страдают от аллергии, а клиенты уходят с плохим впечатлением. Чтобы чистота работала на бизнес, а не против него, мы решили проверить, как современный пылесос справляется с типичными офисными «катастрофами». Профессиональный клинер Максим из компании GreenCleaning будет использовать инновационный вертикальный моющий пылесос Tineco FLOOR ONE SWITCH S7 STRETCH. Он покажет, как с его помощью можно быстро и аккуратно убрать кофе, крошки, пыль и шерсть, не повредив технику и не доставляя неудобств сотрудникам.
Без права на ошибку: почему клининг коммерческих помещений ≠ уборка
Максим работает в сфере профессиональных клининговых услуг с 2013 года. Сейчас он соучредитель и директор клининговой компании GreenCleaning, которая специализируется на работе с коммерческими помещениями. По его словам, клининг в офисах — это не просто «уборка», а работа с высокой степенью ответственности и значительными рисками.
— В офисах стоят дорогие компьютеры и другая техника. При уборке необходимо быть особенно осторожными, чтобы не повредить и не испортить ее. Кроме того на столах остаются документы — они должны быть в целости и предусмотренном для них порядке, иначе есть риск устроить в компании хаос. И это я не говорю о том, что сотрудники все равно оставляют в офисах личные вещи, еду на общей кухне, личные данные, пароли и т.д. Это все — колоссальная ответственность, — подчёркивает Максим.
По опыту Максима, компании чаще всего обращаются за профессиональной уборкой в таких ситуациях:
— Офис, в котором всего полгода почти ежедневно работают люди, скорее всего будет очень грязным, хоть поверхностно можно и не обратить внимание. Достаточно подвинуть стол или шкаф, чтобы осознать масштабы бедствия.
Как правило, самые проблемные зоны: возле кофемашины и микроволновки, в радиусе 1,5 метра вокруг рабочих мест сотрудников, зона у входной группы — там пыль и грязь с улицы, следы от обуви и повреждения от каблуков.Также тщательной уборки требуют конференц-залы и переговорки. И, как ни странно, но проблемными бывают такие зоны как кабинет руководителя и бухгалтерия — там много бумажной работы, на полу остаются скрепки, следы чернил, туда часто ходят люди в уличной обуви, — рассказывает Максим.
В этих самых «зонах бедствия» мы и решили проверить, как покажет себя инновационный вертикальный моющий пылесос Tineco FLOOR ONE SWITCH S7 STRETCH. Максим будет использовать его как рабочий инструмент и оценит, насколько он помогает решать типичные офисные задачи: быстро убирать разлитый кофе, собирать крошки и бумажки, бороться с пылью, волосами и шерстью, а главное — экономить время и силы, не теряя в качестве.
Команда уходит на выходные — начинается магия
Мы попросили Максима взять Tineco FLOOR ONE SWITCH S7 STRETCH и пройтись с ним по типичным проблемным зонам — как будто это обычный рабочий день клинера. Проверять возможности гаджета будем в локации максимально приближенной к реальным офисным условиям.
Входная группа и «народные тропы»
Первым делом — входная группа и зона, где снимают обувь. Здесь всегда скапливается песок, пыль, мелкий мусор, а в дождливую погоду — ещё и влага. Максим включает сухую уборку и проходится по поверхности пола.
— Чувствуется, что мощность есть — все-таки 22 000 Па, — говорит Максим. — Пыль, песок, мелкие крошки — всё собирает без остатка, даже в углах и вдоль плинтусов.
Хорошо, что пылесос лёгкий, не тянет вниз, и при этом управлять им удобно. Не надо постоянно перехватывать, как с тяжелыми моделями. Работает почти как продолжение руки.
Особенно Максима впечатлила подсветка на щетке: «Вот здесь, вдоль плинтуса, всегда остается пыль, потому что ее не так легко заметить. А теперь — светит, и сразу видно, где еще не убрано. Это реально экономит время».
Он также отмечает, что пылесос оснащён 5‑ступенчатой системой фильтрации Tineco PureCyclone с HEPA‑фильтром, который задерживает пыль и аллергены размером до 0,3 мкм, что важно в офисе, где работают люди с разной чувствительностью.
Кухня и обеденная зона
Следующая точка — зона кухни, где стоит кофемашина. Вокруг неё, как и предсказывал Максим, «зона бедствия»: разлитый кофе, крошки, бумажки, остатки чая. Он переключает пылесос в режим влажной уборки и включает систему подачи чистой воды MHCBS.
«Здесь важно, чтобы не было разводов и липкости, — объясняет он. — Старые швабры и тряпки оставляют грязную воду, а потом всё это высыхает, и пол становится липким. А тут — чистая вода подаётся, грязную сразу в бак, и поверхность остаётся сухой и чистой».
Он показывает, как пылесос справляется с разлитым кофе: «Пылесос одновременно проводит сухую и влажную уборку: прошёл по пятну, и кофе исчез, без разводов. Удобно, что не нужно дополнительно регулировать мощность или контролировать подачу воды — пылесос сам справляется с этими задачами автоматически. Это как раз то, что нужно в офисе, где всё должно быть быстро и аккуратно».
Максим отмечает, что в режиме влажной уборки пылесос использует систему нагрева воды, которая позволяет эффективно удалять загрязнения и обеззараживать поверхность. Температура нагрева воды при самоочистке пылесоса достигает 85 °C, что помогает бороться с бактериями и вирусами и не переживать, что после уборки они останутся на щетках.
Максим также отмечает систему iLoop, которая автоматически определяет уровень загрязнения и подстраивает мощность: «Не надо самому переключать режимы. Пылесос сам понимает, где грязно, и усиливает мощность, а где чисто — снижает. Это экономит и время, и заряд».
К слову, время работы на одном заряде составляет около 70 минут в режиме сухой уборки и около 50 минут в режиме влажной уборки, что достаточно для очистки среднего офиса. Максим также отмечает, что пылесос легко обслуживать: «Не надо постоянно мыть щётку и бак. Есть функция автосамоочистки и сушки щётки на док-станции. Это экономит время и силы, особенно когда нужно убирать несколько офисов подряд».
Рабочие места и open space
Теперь — зона рабочих мест. Под столами и стульями скапливается пыль, крошки, скрепки, бумажки, а в dog-friendly офисе — ещё и шерсть. Максим включает сухую уборку и проходит между столами.
«Здесь важно, чтобы пылесос был маневренным, — говорит он. — Старые модели часто не пролезают под мебель, а тут -сам пылесос гибкий, и можно легко пройти вдоль ножек, под столами, в углах. Используя технологию HyperStretch, пылесос можно разложить до 180 градусов и работать буквально параллельно полу. Проверили, что проходит под любую мебель с высотой от пола более 13 см».
Он отмечает, что щётка ZeroTangle хорошо справляется с волосами и шерстью:
Конференц-зал и переговорки
В конференц-зале и переговорках важно, чтобы всё выглядело ухоженно: пол, стулья, поверхности вокруг. Максим снова переключается на сухую уборку и проходит по ламинату. Пылесос легко переключается между режимами: «Можно быстро перейти с сухой на влажную уборку, если нужно протереть пол после совещания. Это удобно, когда в офисе много разных зон и нужно быстро переключаться между задачами».
После полов Максим переходит к следующей задаче — уборке дивана в кабинете руководителя. В офисе такие зоны тоже требуют внимания: на обивке скапливается пыль, крошки, волосы, шерсть, а иногда остаются пятна от напитков.
Максим использует подходящую насадку для мягких поверхностей. «Здесь важно, чтобы всасывание было мощным, но при этом не повреждало ткань, — говорит он. — 22 кПа — это серьёзно, но обивка не тянется и не деформируется».
В итоге диван выглядит ухоженно, а сам процесс занимает минимум времени и сил — как раз то, что нужно в плотном офисном графике.
Итоги теста
В конце теста Максим подводит итог:
— Как человек, который работает занимается клинингом почти каждый день, я оцениваю технику как инструмент, который должен решать конкретные задачи. Должно быть быстро, аккуратно и без лишних усилий. Tineco FLOOR ONE SWITCH S7 STRETCH я воспринимаю как достойный гаджет для работы в офисах небольших и средних размеров (до 100 кв.м.). Также такой пылесос прекрасно проявит себя в быту — в квартире или доме.
Если говорить о профессиональном клининге, то для более крупных объектов (большие офисные, складские и производственные помещения, медцентры, гостиницы, ТРЦ и торговые объекты, фитнес-клубы, заведения общепита) нужен только профессиональный клининг: специальные пылесосы и экстракторы, роторные машины, промышленные пароочистители и парогенераторы, поломоечные машины, специализированная химия и обученные специалисты. Этот пылесос — конечно, не замена такой технике, а скорее помощник для поддержания чистоты между генеральными уборками.
Что действительно ценно в нем:
Такой пылесос отлично подходит для поддержания чистоты своими силами: в небольшом офисе, в коворкинге, в кабинете руководителя. Он помогает быстро убирать разлитый кофе, крошки, пыль и шерсть, не повреждая технику и не доставляя неудобств сотрудникам.
Если хотите чистый офис: лайфхаки от профессионала
Если отдавать на аутсорс: как выбрать клининговую компанию
Когда компания решает передать уборку на аутсорс, важно не просто сэкономить, а минимизировать риски. Максим советует обращать внимание на несколько два ключевых фактора:
Работая с клинингом, тоже нельзя просто «перекинуть» всю ответственность на подрядчика. От офис-менеджера зависит, насколько процесс будет эффективным. Максим делится простыми, но важными правилами:
Если с уборкой справляетесь сами
Максим делится несколькими простыми, но эффективными приёмами, которые помогают сэкономить время и силы:
