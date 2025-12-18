«Зона бедствия возле кофемашины, рабочих мест и... в кабинете руководителя». Вместе с клинером тестируем инновационный вертикальный пылесос для уборки офиса

Источник материала: ProBusiness





Когда в офисе грязно, сотрудники чаще болеют, страдают от аллергии, а клиенты уходят с плохим впечатлением. Чтобы чистота работала на бизнес, а не против него, мы решили проверить, как современный пылесос справляется с типичными офисными «катастрофами». Профессиональный клинер Максим из компании GreenCleaning будет использовать инновационный вертикальный моющий пылесос Tineco FLOOR ONE SWITCH S7 STRETCH. Он покажет, как с его помощью можно быстро и аккуратно убрать кофе, крошки, пыль и шерсть, не повредив технику и не доставляя неудобств сотрудникам.

Без права на ошибку: почему клининг коммерческих помещений ≠ уборка

Максим работает в сфере профессиональных клининговых услуг с 2013 года. Сейчас он соучредитель и директор клининговой компании GreenCleaning, которая специализируется на работе с коммерческими помещениями. По его словам, клининг в офисах — это не просто «уборка», а работа с высокой степенью ответственности и значительными рисками.





— В офисах стоят дорогие компьютеры и другая техника. При уборке необходимо быть особенно осторожными, чтобы не повредить и не испортить ее. Кроме того на столах остаются документы — они должны быть в целости и предусмотренном для них порядке, иначе есть риск устроить в компании хаос. И это я не говорю о том, что сотрудники все равно оставляют в офисах личные вещи, еду на общей кухне, личные данные, пароли и т.д. Это все — колоссальная ответственность, — подчёркивает Максим.

По опыту Максима, компании чаще всего обращаются за профессиональной уборкой в таких ситуациях:

Генеральные уборки — когда в офисе давно работают, под мебелью, в углах и на поверхностях скапливается пыль, крошки и грязь. Рекомендуется проводить такую уборку не реже одного или двух раз в год.

— когда в офисе давно работают, под мебелью, в углах и на поверхностях скапливается пыль, крошки и грязь. Рекомендуется проводить такую уборку не реже одного или двух раз в год. Уборки при переездах — чтобы сдать старое помещение арендодателю в порядке и подготовить новое к заезду.

— чтобы сдать старое помещение арендодателю в порядке и подготовить новое к заезду. Уборки после ремонта — когда остаётся строительная пыль, остатки материалов и грязь от инструментов.

— когда остаётся строительная пыль, остатки материалов и грязь от инструментов. Уборки в период риска инфекций — сезонный клининг в начале весны и осени, когда возрастает риск ОРВИ и других заболеваний.

— сезонный клининг в начале весны и осени, когда возрастает риск ОРВИ и других заболеваний. Ситуационный клининг — когда нужно убрать последствия инцидентов, например, пролитый кофе на обивку мягкой мебели. Также уборка часто требуется после корпоративов или перестановок мебели.





— Офис, в котором всего полгода почти ежедневно работают люди, скорее всего будет очень грязным, хоть поверхностно можно и не обратить внимание. Достаточно подвинуть стол или шкаф, чтобы осознать масштабы бедствия.

Как правило, самые проблемные зоны: возле кофемашины и микроволновки, в радиусе 1,5 метра вокруг рабочих мест сотрудников, зона у входной группы — там пыль и грязь с улицы, следы от обуви и повреждения от каблуков. Также тщательной уборки требуют конференц-залы и переговорки. И, как ни странно, но проблемными бывают такие зоны как кабинет руководителя и бухгалтерия — там много бумажной работы, на полу остаются скрепки, следы чернил, туда часто ходят люди в уличной обуви, — рассказывает Максим.





В этих самых «зонах бедствия» мы и решили проверить, как покажет себя инновационный вертикальный моющий пылесос Tineco FLOOR ONE SWITCH S7 STRETCH. Максим будет использовать его как рабочий инструмент и оценит, насколько он помогает решать типичные офисные задачи: быстро убирать разлитый кофе, собирать крошки и бумажки, бороться с пылью, волосами и шерстью, а главное — экономить время и силы, не теряя в качестве.

Команда уходит на выходные — начинается магия

Мы попросили Максима взять Tineco FLOOR ONE SWITCH S7 STRETCH и пройтись с ним по типичным проблемным зонам — как будто это обычный рабочий день клинера. Проверять возможности гаджета будем в локации максимально приближенной к реальным офисным условиям.





Входная группа и «народные тропы»

Первым делом — входная группа и зона, где снимают обувь. Здесь всегда скапливается песок, пыль, мелкий мусор, а в дождливую погоду — ещё и влага. Максим включает сухую уборку и проходится по поверхности пола.





— Чувствуется, что мощность есть — все-таки 22 000 Па, — говорит Максим. — Пыль, песок, мелкие крошки — всё собирает без остатка, даже в углах и вдоль плинтусов.





Хорошо, что пылесос лёгкий, не тянет вниз, и при этом управлять им удобно. Не надо постоянно перехватывать, как с тяжелыми моделями. Работает почти как продолжение руки.





Особенно Максима впечатлила подсветка на щетке: «Вот здесь, вдоль плинтуса, всегда остается пыль, потому что ее не так легко заметить. А теперь — светит, и сразу видно, где еще не убрано. Это реально экономит время».





Он также отмечает, что пылесос оснащён 5‑ступенчатой системой фильтрации Tineco PureCyclone с HEPA‑фильтром, который задерживает пыль и аллергены размером до 0,3 мкм, что важно в офисе, где работают люди с разной чувствительностью.





Кухня и обеденная зона

Следующая точка — зона кухни, где стоит кофемашина. Вокруг неё, как и предсказывал Максим, «зона бедствия»: разлитый кофе, крошки, бумажки, остатки чая. Он переключает пылесос в режим влажной уборки и включает систему подачи чистой воды MHCBS.

«Здесь важно, чтобы не было разводов и липкости, — объясняет он. — Старые швабры и тряпки оставляют грязную воду, а потом всё это высыхает, и пол становится липким. А тут — чистая вода подаётся, грязную сразу в бак, и поверхность остаётся сухой и чистой».





Он показывает, как пылесос справляется с разлитым кофе: «Пылесос одновременно проводит сухую и влажную уборку: прошёл по пятну, и кофе исчез, без разводов. Удобно, что не нужно дополнительно регулировать мощность или контролировать подачу воды — пылесос сам справляется с этими задачами автоматически. Это как раз то, что нужно в офисе, где всё должно быть быстро и аккуратно».





Максим отмечает, что в режиме влажной уборки пылесос использует систему нагрева воды, которая позволяет эффективно удалять загрязнения и обеззараживать поверхность. Температура нагрева воды при самоочистке пылесоса достигает 85 °C, что помогает бороться с бактериями и вирусами и не переживать, что после уборки они останутся на щетках.

Максим также отмечает систему iLoop, которая автоматически определяет уровень загрязнения и подстраивает мощность: «Не надо самому переключать режимы. Пылесос сам понимает, где грязно, и усиливает мощность, а где чисто — снижает. Это экономит и время, и заряд».

К слову, время работы на одном заряде составляет около 70 минут в режиме сухой уборки и около 50 минут в режиме влажной уборки, что достаточно для очистки среднего офиса. Максим также отмечает, что пылесос легко обслуживать: «Не надо постоянно мыть щётку и бак. Есть функция автосамоочистки и сушки щётки на док-станции. Это экономит время и силы, особенно когда нужно убирать несколько офисов подряд».

Рабочие места и open space

Теперь — зона рабочих мест. Под столами и стульями скапливается пыль, крошки, скрепки, бумажки, а в dog-friendly офисе — ещё и шерсть. Максим включает сухую уборку и проходит между столами.





«Здесь важно, чтобы пылесос был маневренным, — говорит он. — Старые модели часто не пролезают под мебель, а тут -сам пылесос гибкий, и можно легко пройти вдоль ножек, под столами, в углах. Используя технологию HyperStretch, пылесос можно разложить до 180 градусов и работать буквально параллельно полу. Проверили, что проходит под любую мебель с высотой от пола более 13 см».





Он отмечает, что щётка ZeroTangle хорошо справляется с волосами и шерстью:

«Если в офисе работает много девушек, то волос будет очень много. И они, как правило, наматывались на щётку, и приходилось постоянно останавливаться, чтобы их снимать. А здесь — почти не наматываются, и уборка идёт без остановок».





Конференц-зал и переговорки

В конференц-зале и переговорках важно, чтобы всё выглядело ухоженно: пол, стулья, поверхности вокруг. Максим снова переключается на сухую уборку и проходит по ламинату. Пылесос легко переключается между режимами: «Можно быстро перейти с сухой на влажную уборку, если нужно протереть пол после совещания. Это удобно, когда в офисе много разных зон и нужно быстро переключаться между задачами».





После полов Максим переходит к следующей задаче — уборке дивана в кабинете руководителя. В офисе такие зоны тоже требуют внимания: на обивке скапливается пыль, крошки, волосы, шерсть, а иногда остаются пятна от напитков.





Максим использует подходящую насадку для мягких поверхностей. «Здесь важно, чтобы всасывание было мощным, но при этом не повреждало ткань, — говорит он. — 22 кПа — это серьёзно, но обивка не тянется и не деформируется».

В итоге диван выглядит ухоженно, а сам процесс занимает минимум времени и сил — как раз то, что нужно в плотном офисном графике.

Итоги теста

В конце теста Максим подводит итог:

— Как человек, который работает занимается клинингом почти каждый день, я оцениваю технику как инструмент, который должен решать конкретные задачи. Должно быть быстро, аккуратно и без лишних усилий. Tineco FLOOR ONE SWITCH S7 STRETCH я воспринимаю как достойный гаджет для работы в офисах небольших и средних размеров (до 100 кв.м.). Также такой пылесос прекрасно проявит себя в быту — в квартире или доме.





Если говорить о профессиональном клининге, то для более крупных объектов (большие офисные, складские и производственные помещения, медцентры, гостиницы, ТРЦ и торговые объекты, фитнес-клубы, заведения общепита) нужен только профессиональный клининг: специальные пылесосы и экстракторы, роторные машины, промышленные пароочистители и парогенераторы, поломоечные машины, специализированная химия и обученные специалисты. Этот пылесос — конечно, не замена такой технике, а скорее помощник для поддержания чистоты между генеральными уборками.





Что действительно ценно в нем:

Мощность и фильтрация. 22 кПа — это серьёзно, пыль, песок, крошки, мусор убираются без остатка. Плюс 5‑ступенчатая система фильтрации с HEPA‑фильтром: воздух после уборки остается чистым, а это важно и для сотрудников, и для клиентов.

22 кПа — это серьёзно, пыль, песок, крошки, мусор убираются без остатка. Плюс 5‑ступенчатая система фильтрации с HEPA‑фильтром: воздух после уборки остается чистым, а это важно и для сотрудников, и для клиентов. Режимы и интеллект. Система iLoop, которая сама определяет уровень загрязнения и подстраивает мощность, реально экономит время и заряд. Не надо постоянно переключать режимы — пылесос сам понимает, где грязно, а где чисто.

Система iLoop, которая сама определяет уровень загрязнения и подстраивает мощность, реально экономит время и заряд. Не надо постоянно переключать режимы — пылесос сам понимает, где грязно, а где чисто. Уборка в труднодоступных местах. Гибкая трубка и режим уборки в горизонтальном положении (180°) позволяют легко добраться под мебель, вдоль плинтусов, в углах.

Гибкая трубка и режим уборки в горизонтальном положении (180°) позволяют легко добраться под мебель, вдоль плинтусов, в углах. Подсветка на щетке — не просто «фишка», а реальная помощь: видно, где еще не убрано.

— не просто «фишка», а реальная помощь: видно, где еще не убрано. Работа с жидкостью. Система MHCBS с подачей чистой воды и отдельным баком для грязной воды — это то, что нужно, чтобы не оставлять разводов и липкости. Особенно важно в офисе, где полы должны быть сухими и чистыми.

Система MHCBS с подачей чистой воды и отдельным баком для грязной воды — это то, что нужно, чтобы не оставлять разводов и липкости. Особенно важно в офисе, где полы должны быть сухими и чистыми. Обслуживание. Функция автосамоочистки и сушки щётки на док‑станции экономит время и силы. Не надо постоянно мыть щетку и бак — это особенно ценно, когда нужно убирать несколько помещений подряд.





Такой пылесос отлично подходит для поддержания чистоты своими силами: в небольшом офисе, в коворкинге, в кабинете руководителя. Он помогает быстро убирать разлитый кофе, крошки, пыль и шерсть, не повреждая технику и не доставляя неудобств сотрудникам.

Если хотите чистый офис: лайфхаки от профессионала

Если отдавать на аутсорс: как выбрать клининговую компанию

Когда компания решает передать уборку на аутсорс, важно не просто сэкономить, а минимизировать риски. Максим советует обращать внимание на несколько два ключевых фактора:

Опыт и репутация. Лучше выбирать компании, которые давно работают на рынке и специализируются на коммерческих объектах. «Если видите, что компания предлагает слишком дешевые услуги, скорее всего, это либо демпинг, либо экономия на людях и химии. В итоге вы платите больше — когда приходится переделывать или устранять ущерб», — объясняет он.

Лучше выбирать компании, которые давно работают на рынке и специализируются на коммерческих объектах. «Если видите, что компания предлагает слишком дешевые услуги, скорее всего, это либо демпинг, либо экономия на людях и химии. В итоге вы платите больше — когда приходится переделывать или устранять ущерб», — объясняет он. Прозрачность и ответственность. Хорошая компания не просто даёт цену, а оценивает объект, понимает, какой результат нужен, и берёт на себя ответственность за качество. «Если вам предлагают „поверхностную“ уборку, а вы хотите, чтобы всё было отмыто, лучше сразу договориться о реальном объеме работ и цене, чем потом спорить о качестве», — добавляет Максим.





Работая с клинингом, тоже нельзя просто «перекинуть» всю ответственность на подрядчика. От офис-менеджера зависит, насколько процесс будет эффективным. Максим делится простыми, но важными правилами:

Чёткие зоны и график. Лучше заранее договориться, какие зоны входят в регулярную уборку (вход, кухня, open space, переговорки), а какие — в генеральную (под мебелью, окна, труднодоступные поверхности).

Лучше заранее договориться, какие зоны входят в регулярную уборку (вход, кухня, open space, переговорки), а какие — в генеральную (под мебелью, окна, труднодоступные поверхности). Доступ и безопасность. Важно обеспечить клинерам доступ к помещениям, но при этом позаботиться о сохранности техники и документов. «Лучше заранее договориться, где можно и где нельзя убирать, и, если нужно, убрать с рабочих столов особенно ценные вещи», — советует Максим.

Важно обеспечить клинерам доступ к помещениям, но при этом позаботиться о сохранности техники и документов. «Лучше заранее договориться, где можно и где нельзя убирать, и, если нужно, убрать с рабочих столов особенно ценные вещи», — советует Максим. Обратная связь и контроль. Регулярная проверка качества помогает избежать накопления проблем. «Не надо ждать, пока подрядчик догадается, где и что идет не так. Лучше раз в неделю или раз в месяц смотреть, насколько хорошо убрано, и сразу корректировать, если что‑то не так», — говорит он.

Если с уборкой справляетесь сами

Максим делится несколькими простыми, но эффективными приёмами, которые помогают сэкономить время и силы:

Разделяйте сухую и влажную уборку. Сначала — пылесос, потом — влажная уборка. «Если сразу мочить пол, пыль превращается в грязь, и потом её сложнее убрать», — объясняет Максим. Однако, если в офисе следить за чистотой помогает такой моющий пылесос как Tineco FLOOR ONE SWITCH S7 STRETCH, все намного проще — сразу получаете 2 в 1.





Не экономьте на технике. Хороший пылесос с мощным всасыванием, качественной фильтрацией и удобной конструкцией (например, с подсветкой и гибкой трубкой) позволяет быстрее и качественнее убирать даже самые проблемные зоны. «Когда техника работает как надо, вы тратите меньше времени и сил, а результат — стабильно высокий», — подчёркивает Максим.

Хороший пылесос с мощным всасыванием, качественной фильтрацией и удобной конструкцией (например, с подсветкой и гибкой трубкой) позволяет быстрее и качественнее убирать даже самые проблемные зоны. «Когда техника работает как надо, вы тратите меньше времени и сил, а результат — стабильно высокий», — подчёркивает Максим. Регулярность важнее масштаба. Лучше убирать небольшими порциями каждый день, чем раз в неделю делать «полноценную» и выматываться. «Если поддерживать чистоту, потом не нужно тратить кучу времени на то, чтобы всё отмыть с нуля», — заключает он.