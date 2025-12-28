Источник материала: ProBusiness

Как санкционная практика ЕС повлияет на бизнес, и какой навык критичен для ресторанов — кратко рассказываем, о чем писал «Про бизнес» на этой неделе.

Условия для бизнеса

О новых веяниях в санкционной политике ЕС

Юристы анализируют важную трансформацию санкционной политики Евросоюза. Теперь белорусские предприниматели могут столкнуться с экстерриториальным действием санкций, даже ведя бизнес с российскими партнерами за пределами ЕС. При этом положительным трендом стало ужесточение судебного контроля за санкционным нормотворчеством и смещение бремени доказывания на Совет ЕС, что дает больше возможностей для оспаривания решений.

Контрагент не платит: инструкция по возврату дебиторской задолженности

Контрагент задерживает оплату, а телефонные переговоры зашли в тупик? Возврат дебиторской задолженности — четкий алгоритм, где каждая ошибка на старте может стоить вам денег. Это руководство разложит по полочкам, с чего начать проверку должника, как выбрать самый быстрый способ взыскания и что делать, если активов у компании-должника уже не осталось.

Полезное для бизнеса

Клиентский путь изменился: как сейчас создавать спрос и снижать стоимость привлечения клиента

Анализ новой парадигмы маркетинга. Классическая воронка продаж уступает место петле вовлечения, где нет четкого конца цикла. Эксперты предлагают сосредоточиться на построении долгосрочных отношений с аудиторией, создании ценности на каждом этапе взаимодействия и использовании гиперперсонализации для снижения стоимости лида.

Три навыка, которые выведут компанию на новый уровень: библиотека лидера

Обзор ключевых компетенций, критически важных для руководителя в эпоху перемен. В подборку вошли книги и методики, развивающие стратегическое мышление, эмоциональный интеллект и способность к быстрой адаптации команды к меняющимся условиям.

«Праздник со скандалом»: провалы рождественской рекламы, которая должна была согреть, но оттолкнула даже самых лояльных клиентов

Подробный разбор неудачных креативных кампаний, приуроченных к праздникам. На конкретных примерах показано, как попытки быть трендовыми, трогательными или чрезмерно патриотичными могут привести к обратному эффекту — вызвать раздражение и отчуждение целевой аудитории. Статья помогает извлечь уроки на будущее и избегать подобных ошибок в коммуникации.

Истории бизнеса

«Проблемы в ресторанном бизнесе возникают у тех, кто не умеет считать экономику»: совладелец популярных минских баров о реалиях столичного общепита

Откровенный рассказ о том, как строится прибыльный бизнес в сфере HoReCa. Совладелица популярных заведений разбирает ключевые метрики: расчет себестоимости блюда, управление фудкостом, эффективность графика работы персонала и важность среднего чека. История показывает, что за красивой атмосферой всегда должна стоять жесткая экономическая модель.