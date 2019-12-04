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Лукашенко сменил главу Администрации президента и его зама

05.12.2019 16:37 — Новости Политики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Новым главой Администрации президента назначен Игорь Сергеенко, его заместителем – Ольга Чуприс. Наталья Кочанова, а также Михаил Русый, Анатолий Исаченко и Сергей Рачков будут направлены в Совет Республики.

Об этом 5 декабря сообщает БЕЛТА.

Сегодня Игорь Сергеенко имеет звание генерал-майора и занимает пост первого зампредседателя КГБ Беларуси. Ольга Чуприс – профессор, доктор юридических наук, занимает пост проректора по учебной работе и образовательным инновациям в Белорусском государственном университете.

Нынешняя глава Администрации Наталья Кочанова, а также Михаил Русый, Анатолий Исаченко и Сергей Рачков по президентской квоте будут направлены в Совет Республики. Занимающий пока пост заместителя главы Администрации Валерий Мицкевич избран в состав Палаты представителей седьмого созыва.

Назначая нового главу Администрации, президент отметил, что принял такое решение, потому что работа Сергеенко была связана «с проблемами, которыми приоритетно занимается Администрация»: чистота кадров, политические вопросы.

Лукашенко назвал Администрацию политическим штабом президента, его «лицом». Он отметил, что Наталья Кочанова тоже не уходит от этой работы.

«Даже если вы корифеем станете, она все равно должна быть рядом с вами, подсказывать. У нее большой опыт. В Администрации очень тяжелая работа, а главой Администрации - это горячая сковородка», - отметил глава государства. И предупредил, что «сейчас нужно сберечь страну», чтобы новое поколение «пришло и смогло продолжить работу».

Ольга Чуприс будет курировать вопросы законодательного регулирования, организовывать работу по корректировке Конституции. Что касается Натальи Кочановой, то Лукашенко рассчитывает, что ее кандидатуру сенаторы поддержат на пост председателя верхней палаты парламента. Кроме того, Кочанова продолжит курировать Минск в качестве уполномоченного президента, а за Анатолием Исаченко в этом плане останется Минская область.

Михаил Русый будет курировать сферу деятельности Министерства сельского хозяйства и продовольствия и, пока новый помощник президента не вступит в должность, будет совмещать эти обязанности.

«Поработать на страну надо. Чтобы не было, что вы ушли - и на пенсии. Никакой пенсии. Период предстоит непростой», - заявил Лукашенко, назначая чиновников на новые посты.

Это не первые кадровые перестановки на нынешней неделе: 4 декабря на должность председателя Минского областного исполкома был назначен Александр Турчин, Дмитрия Крутой стал первым вице-премьером.

Справка

Новый глава Администрации президента Игорь Сергеенко родился в Витебской области. Окончил с отличием истфак БГУ, затем – Академию управления при Президенте. В 2007 году Сергеенко было присвоено звание генерал-майора, с января 2010-го он занимал пост главы управления КГБ по Могилевской области. С 2013 года – первый зампредседателя КГБ.

 
Теги: Минск
 
 
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Новым главой Администрации президента назначен Игорь Сергеенко, его заместителем – Ольга Чуприс. Наталья Кочанова, а также Михаил Русый, Анатолий Исаченко и...
 
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