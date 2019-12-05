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16 шагов до углубленной интеграции: Румас рассказал о переговорах с Россией

06.12.2019 13:54 — Новости Политики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Беларуси и России осталось согласовать 16 вопросов по интеграционным картам, сообщил сегодня журналистам премьер-министр Беларуси Сергей Румас. По его словам, все вопросы «дорожных карт» экономические, нет там и о создании наднациональных органов.

«У нас на сегодняшний день осталось по всем дорожным картам 16 несогласованных вопросов», - сказал Сергей Румас перед встречей с российским коллегой Дмитрием Медведевым.

Премьер отметил, что задача максимум - договориться с российским коллегой по всем вопросам, минимум - внести на рассмотрение глав государств 3-4 вопроса, сообщает БелТА.

Сегодня пройдут переговоры Румаса и Медведа в Сочи. Завтра глав двух стран.

Содержание «дорожных карт» по интеграции до сих пор неизвестно. Сегодня Румас выдал очередной обрывок информации о том, что в документах нет упоминания о создании наднациональных органов и в целом отсутствуют политические вопросы, только экономичекие.

«Может, у кого-то в головах есть эти вопросы. Это мне неведомо. Но в документах, которые мы будем предлагать главам государств для подписания, никаких наднациональных органов нет», - подчеркнул Сергей Румас.

Известно также, что основные противоречия касаются вопросов цены на российский газ для республики в 2020 году и компенсации Минску потерь в результате налогового маневра в нефтяной сфере РФ.

Оппозиция в Минске осуждает подписание документов об углубленной интеграции. «Опасное намерение руководителей России и Беларуси Владимира Путина и Александра Лукашенко подписать 8 декабря договора, закрепляющие зависимость Беларуси от России и потенциально угрожают самому дальнейшему существованию Беларуси как независимого суверенного государства», - сказано в заявлении.

На 7 декабря запланированы несколько акций в поддержку белорусской независимости.

 
Теги: Минск
 
 
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Беларуси и России осталось согласовать 16 вопросов по интеграционным картам, сообщил сегодня журналистам премьер-министр Беларуси Сергей Румас. По его словам, все...
 
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