Акции против интеграции с Россией проходят в Минске

Несанкционированная акция оппозиции против углубления интеграции с Россией проходит в центре Минска.

Протестующие собрались в день, когда в Сочи проходит встреча Александра Лукашенко и Владимира Путина. Предполагается, что президенты будут решать важнейшие вопросы по интеграции и сотрудничества двух стран.

Акция демонстрируется на youtube-канале tut.by , в ней принимают участие примерно 300 человек.

В 11-30 на площади Независимости люди встали «живой цепью» по обе стороны проспекта. Такой формат акции предложила общественная кампания «Свежий ветер».

Организаторы акции призывают выступать против Александра Лукашенко объединения с Россией. Сопредседатель незарегистрированной партии «Белорусская христианская демократия» Павел Северинец предложил не расходиться «до темна» и в воскресенье снова прийти на площадь.

Сотрудники милиции объявляют по мегафону, что акция несанкционированная, и предлагают разойтись.

«Живая цепь» собралась в колонну и двинулась по Октябрьской площади, на улице Володарского, с очень узкими тротуарами, она вышла на проезжую часть и перекрыла движение.

После короткого митинга у Красного костела на площади Независимости протестующие с бело-красно-белыми флагами прошли улицами старого города к площади Свободы. На акции выступили перед участниками Павел Северинец, Владимир Некляев, другие известные представители оппозиции.

По данным правозащитного центра «Вясна», в пиковый момент на Октябрьской площади собрались до 730 человек.

Фото Ольги Быковской