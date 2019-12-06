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Баланс поставок нефти подписали Беларусь и Россия

07.12.2019 12:38 — Новости Политики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

О подписании индикативного баланса поставок нефти на 2020 год сообщил журналистам вице-премьер РФ Дмитрий Козак 6 декабря, передает ТАСС.

Козак уточнил, что министерство энергетики подписало баланс без учета «перетаможки». Ранее Минэнерго России сообщало о подписании баланса, но не называло объемы. Соглашением предполагалось, что РФ будет осуществлять беспошлинные поставки нефти в Беларусь.

Объем – 24 млн тонн в год, из которых 18 млн предназначены для переработки на белорусских НПЗ, пошлины от этих поставок шли в республиканскую казну. Остальные 6 млн тонн Беларусь могла реэкспортировать и пошлины также положить в бюджет. Последняя схема называется «перетаможкой».

Напомним, 6 декабря белорусский премьер-министр Сергей Румас отметил, что еще 16 вопросов между Беларусью и Россией не решены, и в их число входит «перетаможка».

В субботу, 7 декабря, Александр Лукашенко прибыл в Сочи для встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. Предполагается, что главы стран будут решать важнейшие вопросы сотрудничества двух стран, в том числе по нефти и газу.

 
 
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О подписании индикативного баланса на поставки нефти на 2020 год сообщил журналистам вице-премьер РФ Дмитрий Козак 6 декабря, передает ТАСС.
 
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