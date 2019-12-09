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Беларусь против резолюции ООН о выводе войск с Крыма

10.12.2019 11:32 — Новости Политики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию, в которой выражается обеспокоенность милитаризацией полуострова Крым. Беларусь вновь голосовала против вместе с Россией и Китаем.

Что в резолюции

В резолюции под названием «Проблема милитаризации Автономной Республики Крым и города Севастополь, Украина, а также частей Черного и Азовского морей» содержится требование к России вывести войска с полуострова и прекратить оккупацию территории Украины. Резолюция осуждает военные учения России в Крыму и использование «захваченных ею военных предприятий», указывает на «неправомерное использование ядерной инфраструктуры на украинском полуострове».

В этом году в постановительную часть резолюции был добавлен отдельный параграф о ситуации вокруг украинских кораблей.

«Генассамблея выражает крайнюю обеспокоенность опасным нарастанием напряженности и неоправданным применением силы Российской Федерацией против Украины, в том числе применением силы против трех кораблей военно-морских сил Украины, а именно бронекатеров "Бердянск" и "Никополь" и буксира "Яны Капу", 25 ноября 2018 года в Черном море», - говорится в документе.

Резолюция призывает Российскую Федерацию «без каких-либо условий и безотлагательно вернуть Украине все имущество и оружие, изъятое с освобожденных кораблей». Как и в прошлом году, документ «осуждает строительство и открытие Российской Федерацией моста через Керченский пролив, приведшие к дальнейшей милитаризации Крыма и ограничению размера судов, которые могут заходить в украинские порты на побережье Азовского моря».

Документ содержит рекомендацию иностранным государствам, международным организациям и учреждениям воздержаться от визитов в Крым «без согласования с Украиной».

Беларусь голосует всегда против

Итоги голосования, которое состоялось 9 декабря, обнародовало представительство Украины в ООН. Документ, соавторами которого стали 39 стран, поддержали 63 делегации, против высказались 19, пишут Naviny.by.

Белорусская делегация традиционно не поддерживает в ООН резолюции, осуждающие аннексию Крыма, голосуя с Россией солидарно. Хотя и не признает полуостров российским.

Среди стран, которые голосовали таким же образом, - Российская Федерация, Армения, Китай, Северная Корея, Иран, Кыргызстан, Сербия, Судан, Сирия, Венесуэла и еще некоторые страны, передает РБК-Украина.

Как заявил ранее заместитель министра иностранных дел Украины Егор Божок, главной целью представленной Украиной резолюции является "заставить РФ вывести все свои вооруженные силы из Крыма и завершить его временную оккупацию", пишет ТАСС.

В России уже назвали голосование по резолюции попыткой помешать переговорам в Париже. «Как раз сегодня в Париже проходит встреча "нормандской четверки", перед которой наши украинские коллеги максимально пытались создать благоприятный фон - словами и делами. Именно конструктивному ходу этой встречи принятие сегодняшней резолюции и было призвано помешать», - заявил заместитель постоянного представителя России в ООН Дмитрий Полянский.

 
 
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Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию, в которой выражается обеспокоенность милитаризацией полуострова Крым. Беларусь вновь голосовала против вместе с...
 
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