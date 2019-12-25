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Лукашенко назначил новых послов, глав райисполкомов, их заместителей

26.12.2019 12:00 — Новости Политики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Александр Лукашенко 26 декабря произвел кадровые перестановки: назначены новые председатели сразу 8 райисполкомов, руководители известных организаций.

  • На пост председателя Полоцкого райисполкома назначен Игорь Маркович
  • Верхнедвинского – Василий Шилов
  • Толочинского – Олег Лындин
  • Наровлянского – Сергей Дылюк
  • Кореличского – Геннадий Шатуев
  • Ошмянского – Вячеслав Гершгорин
  • Костюковичского – Александр Горбаческий
  • Кричевского – Сергей Шацкий.

Назначены также новые руководители организаций и предприятий:

  • Игорь Шустов стал гендиректором ОАО «Минск Кристалл» (управляющая компания холдинга «Минск Кристалл Групп»);
  • Анатолий Бубен – главой Белгосконцерна пищевой промышленности «Белгоспищепром»;
  • Болеслав Пирштук – первым замминистра природных ресурсов и охраны окружающей среды;
  • Сергей Гунько – первым замминистра промышленности;
  • Наталья Филиппова – замминистра юстиции.
 
Теги: Минск
 
 
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Александр Лукашенко 26 декабря произвел кадровые перестановки: назначены новые председатели сразу 8 райисполкомов, руководители известных организаций.
 
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