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Состоялся телефонный разговор Президента Беларуси и премьер-министра Армении

31.03.2020 13:30 — Новости Политики | БT  
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Источник материала: БT

Президент Беларуси и премьер Армении обсудили сотрудничество

Телефонный разговор Президента Беларуси и премьер-министра Армении состоялся сегодня по инициативе армянской стороны. Александр Лукашенко и Никол Пашинян обсудили вопросы функционирования экономики в существующих непростых условиях, отметив имеющиеся серьезные проблемы и сложности.
Стороны обменялись мнениями относительно цен на углеводороды, которые и Беларусь, и Армения импортируют из Российской Федерации. Александр Лукашенко и Никол Пашинян констатировали завышенный уровень цен на природный газ, отметив, что он очевидно не соответствует мировому уровню и складывающейся ситуации в целом. Отдельной темой разговора стало функционирование систем здравоохранения и противодействие распространению сезонных острых вирусных инфекций.

 
 
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Президент Беларуси и премьер Армении обсудили сотрудничество Телефонный разговор Президента Беларуси и премьер-министра Армении состоялся сегодня по...
 
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