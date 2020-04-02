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Президент Беларуси дает интервью телерадиокомпании "Мир"
02.04.2020 12:48 — Новости Политики | БT
Источник материала: БTО Союзном государстве, евразийских союзниках и Содружестве Независимых, о подготовке к юбилею Великой Победы, а также актуальной экономико-политической ситуации в регионе и мире.
Большое и символичное интервью для телерадиокомпании "Мир" дает в эти минуты Президент Беларуси. Неслучайно выбрана дата - 2 апреля мы отмечаем День единения народов Беларуси и России. Самое время подводить очередные итоги интеграционного марафона и откровенно говорить о недоработках в трех форматах. Интервью с Президентом Беларуси запланировано в эфир завтра. И что также символично, записывается в рамках большого проекта наших коллег серия бесед с лидерами государств Содружества. Подробности и оценки Александра Лукашенко мы покажем уже в следующих выпусках.
Отметим только, что потенциальная аудитория "Мира" превышает 174 миллиона человек, кроме государств СНГ коллеги вещают в странах Балтии и Украине.
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О Союзном государстве, евразийских союзниках и Содружестве Независимых, о подготовке к юбилею Великой Победы, а также актуальной экономико-политической ситуации...
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