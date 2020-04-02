|
Президент дал интервью телерадиокомпании "Мир"
02.04.2020 13:30 — Новости Политики | БT
Источник материала: БTБеларусь не отказывается ни от одного пункта договора о создании Союзного государства, но настаивает на равных условиях. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня в интервью телерадиокомпании "Мир". В ходе беседы речь шла и о евразийских союзниках, СНГ, подготовке к юбилею Великой Победы, экономико-политической ситуации в регионе и мире. Планируется, что интервью с Президентом Беларуси выйдет в эфир завтра. Подробности беседы с Александром Лукашенко в наших следующих выпусках.
Отметим только, что потенциальная аудитория "Мира" превышает 174 миллиона человек, кроме государств СНГ, коллеги вещают в странах Балтии и Украине.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Беларусь не отказывается ни от одного пункта договора о создании Союзного государства, но настаивает на равных условиях. Об этом Президент Беларуси Александр...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Политики)