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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Президент дал интервью телерадиокомпании "Мир" Беларусь не отказывается ни от одного пункта договора о создании Союзного государства, но настаивает на равных условиях. Об этом Президент Беларуси Александр...

Беларусь не отказывается ни от одного пункта договора о создании Союзного государства, но настаивает на равных условиях. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня в интервью телерадиокомпании "Мир". В ходе беседы речь шла и о евразийских союзниках, СНГ, подготовке к юбилею Великой Победы, экономико-политической ситуации в регионе и мире. Планируется, что интервью с Президентом Беларуси выйдет в эфир завтра. Подробности беседы с Александром Лукашенко в наших следующих выпусках.Отметим только, что потенциальная аудитория "Мира" превышает 174 миллиона человек, кроме государств СНГ, коллеги вещают в странах Балтии и Украине.