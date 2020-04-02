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Президент дал интервью телерадиокомпании "Мир"

02.04.2020 13:30 — Новости Политики | БT  
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Источник материала: БT

Беларусь не отказывается ни от одного пункта договора о создании Союзного государства, но настаивает на равных условиях. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня в интервью телерадиокомпании "Мир". В ходе беседы речь шла и о евразийских союзниках, СНГ, подготовке к юбилею Великой Победы, экономико-политической ситуации в регионе и мире. Планируется, что интервью с Президентом Беларуси выйдет в эфир завтра. Подробности беседы с Александром Лукашенко  в наших следующих выпусках.

Отметим только, что потенциальная аудитория "Мира" превышает 174 миллиона человек, кроме государств СНГ, коллеги вещают в странах Балтии и Украине.

 
 
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Беларусь не отказывается ни от одного пункта договора о создании Союзного государства, но настаивает на равных условиях. Об этом Президент Беларуси Александр...
 
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Президент Беларуси дает интервью телерадиокомпании "Мир"
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