Назначены новые руководители двух сахарных заводов

Источник материала: Виртуальный Брест

ОАО "Скидельский сахарный комбинат" и ОАО "Жабинковский сахарный завод" провели заседания наблюдательных советов, на которых были назначены новые руководители предприятий, сообщили в концерне "Белгоспищепром".





"Заседания наблюдательных советов прошли в субботу на двух сахарных заводах. Главным вопросом, который решили в ходе встреч, стало назначение руководителей предприятий", - говорится в сообщении на сайте концерна.

Большинство голосов члены наблюдательного совета ОАО "Скидельский сахарный комбинат" отдали Владимиру Белоусову. Ранее он работал заместителем генерального директора по реализации ОАО "Гродненский стеклозавод".

На должность генерального директора ОАО "Жабинковский сахарный завод" был избран Игорь Болтромеюк. Он занимал должность антикризисного управляющего ОАО "Дрогичинский трактороремонтный завод".

Как сообщалось, в конце января силовые структуры задержали руководителей всех четырех сахарных заводов республики. В частности, задержаны директор Скидельского сахарного комбината Дмитрий Егоров, директор Городейского сахарного комбината Михаил Криштапович, директор Слуцкого сахарорафинадного завода Николай Прудник и директор Жабинковского сахарного завода Виктор Миронов. Сообщалось также, что фигурантом "сахарного дела" является и руководитель Белорусской сахарной компании Дмитрий Кириллов, через которую белорусский сахар продавался в России.

Генеральный прокурор Белоруссии Александр Конюк позже сообщил, что руководители сахарных заводов были задержаны за мошеннические схемы при поставках продукции в Россию.

По данным КГБ республики, фигуранты "сахарного дела" ежегодно получали взятки, сумма которых исчислялась сотнями тысяч долларов. Советы по конспирации фигурантам "сахарного дела" давал бывший замначальника ГУБОПиК МВД Владимир Тихиня.