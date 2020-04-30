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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Как качественно работать с гуманитарной помощью, обсуждают во Дворце Независимости Без бюрократии и с максимальной пользой. Как качественно работать с гуманитарной помощью, обсуждают сегодня во Дворце Независимости. Этот вопрос остается...

Без бюрократии и с максимальной пользой. Как качественно работать с гуманитарной помощью, обсуждают сегодня во Дворце Независимости. Этот вопрос остается актуальным не первый год. С 2017 в нашу страну безвозмездно поступило 238 миллионов долларов. В большинстве своем это финансирование различных социальных проектов западными фондами и организациями. С одной стороны, существенная помощь, которая снижает нагрузку на бюджет, поэтому на уровне правительства работают над привлечением таких средств. С другой, существует и доля риска: за финансовыми потоками необходим самый жесткий контроль.Работа с гуманитарными потоками требует корректировки - совершенствование системы было поручением Президента. Результатом комплексных исследований стал новый проект декрета. Подробнее о его обсуждении расскажем в наших следующих выпусках.