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Как качественно работать с гуманитарной помощью, обсуждают во Дворце Независимости
30.04.2020 12:36 — Новости Политики | БT
Источник материала: БTБез бюрократии и с максимальной пользой. Как качественно работать с гуманитарной помощью, обсуждают сегодня во Дворце Независимости. Этот вопрос остается актуальным не первый год. С 2017 в нашу страну безвозмездно поступило 238 миллионов долларов. В большинстве своем это финансирование различных социальных проектов западными фондами и организациями. С одной стороны, существенная помощь, которая снижает нагрузку на бюджет, поэтому на уровне правительства работают над привлечением таких средств. С другой, существует и доля риска: за финансовыми потоками необходим самый жесткий контроль.
Работа с гуманитарными потоками требует корректировки - совершенствование системы было поручением Президента. Результатом комплексных исследований стал новый проект декрета. Подробнее о его обсуждении расскажем в наших следующих выпусках.
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Без бюрократии и с максимальной пользой. Как качественно работать с гуманитарной помощью, обсуждают сегодня во Дворце Независимости. Этот вопрос остается...
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