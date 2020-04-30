Лукашенко приказал строго контролировать поступление помощи из-за рубежа

Александр Лукашенко 30 апреля созвал совещание по вопросам поступления и использования иностранной безвозмездной помощи, и приказал жесточайше следить, чтобы ни копейки не пошло на деструктивную деятельность внутри страны.

Президент отметил, что за последние три года, благодаря реализации мер по привлечению иностранной помощи, общий объем поступлений в страну вырос до 240 млн долларов. Лукашенко отметил, что сейчас наметилась активизация различных фондов и ассоциаций.

«Мою позицию вы знаете. Ни копейки не должно быть потрачено на деструктивную деятельность внутри страны. Использование безвозмездной помощи из-за рубежа должно быть под жесточайшим контролем», - потребовал Лукашенко.

Он также прошелся по оппозиции, обвинив их в нерациональном использовании такой помощи.

«На гуманитарной помощи в свое время выросла наша так называемая оппозиция, жила неплохо, фактически ее деятельность, антигосударственная, особенно в то время, финансировалась из-за рубежа по линии гуманитарной помощи. Я посчитал, что это неправильно, когда политическую деятельность финансируют из-за рубежа спонсоры по линии гуманитарной помощи, и установил определенный порядок. Честный и открытый. Если это гуманитарная помощь и она идет на определенные цели, к примеру, здравоохранение, физкультуру и спорт, здоровье людей, чернобыльские проекты, - все до копейки должно поступить чернобыльцам, спортсменам, больным людям, я имею в виду здравоохранение», - отметил Александр Лукашенко.

Президент отметил, что вся финансовая помощь должна доходить прямого адресата, а не растворятся по дороге. Только при таких условиях Беларусь готова предоставить различного рода налоговые льготы и преференции.

Александр Лукашенко подчеркнул, что от участников совещания хотел бы услышать ответы на ряд вопросов: насколько оптимальным является предложенный механизм принятия решений о регистрации помощи, освобождении ее от налогообложения и согласовании целей использования, не содержит ли этот порядок излишнего бюрократизма.