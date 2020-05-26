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Ситуация на потребительском рынке стабильна

На потребительском рынке нет дефицита и ажиотажа

Цены на продовольствие в апреле выросли немногим более чем на 1 % - это сезонное повышение

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Ситуацию на потребительском рынке и зарплаты бюджетников обсудили на совещании у Президента Ситуацию на потребительском рынке и вопросы ценообразования обсудили сегодня во Дворце Независимости. Ситуация на потребительском рынке стабильна Глава...

Ситуацию на потребительском рынке иГлава государства подробно интересовался прогнозом развития внутреннего рынка в нынешних условиях и пристальное внимание поручил обратить на продукты первой необходимости и социально значимые товары, без которых нельзя обойтись, особенно в период эпидемии. Постоянный мониторинг стоимости потребительской корзины и при необходимости ее регулирование – неукоснительное требование Александра Лукашенко. Так, ранее Президент не единожды поручал антимонопольному ведомству, профсоюзам вместе с Комитетом госконтроля держать цены под контролем и не допускать необоснованного их роста. Такого принципа будем придерживаться и далее, ведь все эти шаги делаются для того, чтобы все самые необходимые покупки были доступны для каждого белоруса.В целом же с начала года в Беларуси этот рост замедлился. Лидеры по подорожанию - репчатый лук, чеснок и цитрусовые. Подешевели свинина, бананы, цены на огурцы снизились на треть. Кроме того, стало больше товаров, цены на которые сегодня регулирует государство. Чуть более месяца назад антимонопольное ведомство потребовало от всех торговых сетей отрегулировать стоимость социально значимых товаров, это около 30 позиций. Список пополнился товарами, на которые в начале весны был высокий спрос, в него включили маски и антисептики.