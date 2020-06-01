Источник материала: Виртуальный Брест

Майданов в Беларуси не будет. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на встрече с председателем Комитета государственной безопасности Валерием Вакульчиком, передает корреспондент БЕЛТА.





Александр Лукашенко и Валерий Вакульчик





"Государственная безопасность - основа основ. И Комитету государственной безопасности в этом плане принадлежит вместе с Президентом ведущая роль по защите независимости и суверенитета нашего государства. Мы абсолютно знаем цели, которые преследуют тут отдельные ветродуи. Эти цели нам ясны: устроить нам майданчик в преддверии президентских выборов или в день президентских выборов. Так они планировали. Хочу на этой встрече вас предупредить и всех, кто нас услышит, всех этих "майданутых" хочу предупредить, что майданов в Беларуси не будет", - подчеркнул белорусский лидер.