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Лукашенко: всех "майданутых" хочу предупредить, что майданов в Беларуси не будет

01.06.2020 12:28 — Новости Политики | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Майданов в Беларуси не будет. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на встрече с председателем Комитета государственной безопасности Валерием Вакульчиком, передает корреспондент БЕЛТА.

Лукашенко: всех "майданутых" хочу предупредить, что майданов в Беларуси не будет

Александр Лукашенко и Валерий Вакульчик

Лукашенко: всех "майданутых" хочу предупредить, что майданов в Беларуси не будет

"Государственная безопасность - основа основ. И Комитету государственной безопасности в этом плане принадлежит вместе с Президентом ведущая роль по защите независимости и суверенитета нашего государства. Мы абсолютно знаем цели, которые преследуют тут отдельные ветродуи. Эти цели нам ясны: устроить нам майданчик в преддверии президентских выборов или в день президентских выборов. Так они планировали. Хочу на этой встрече вас предупредить и всех, кто нас услышит, всех этих "майданутых" хочу предупредить, что майданов в Беларуси не будет", - подчеркнул белорусский лидер.

 
 
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  Майданов в Беларуси не будет. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на встрече с председателем Комитета государственной безопасности...
 
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