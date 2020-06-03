Кто войдет в новый состав белорусского правительства?

Кто войдет в новый состав правительства, заменят ли премьер-министра и профильных министров, пока неизвестно. Подробности не сообщаются. Александр Лукашенко проводит совещание пи выслушивает предложения поновому составу правительства.

«С вами - людьми, которые так или иначе имеют отношение к формированию нового правительства и вносят президенту предложения, я хотел бы, прежде чем принимать решение, посоветоваться еще раз. Речь идет о составе нового правительства. При этом хочу еще раз, чтобы не было кривотолков, напомнить, что формировать состав будущего правительства, как тогда думалось и мыслилось, мы начали давно. Наверное, где-то полгода тому назад», - сказал президент.

25 мая на совещании президент заявил , что сформирует новый состав правительства – «чтобы люди видели, с кем мы будем работать».

В совещании участвуют глава Администрации Игорь Сергеенко, председатель Совета Республики Нацсобрания Наталья Кочанова, председатель палаты представителей Нацсобрания Владимир Андрейченко и Госсекретарь Совбеза Андрей Равков, сообщает телеграм-канал «Пул первого».

Напомним, действующее правительство начало работу 18 августа 2018 года под руководством премьер-министра Сергея Румаса после того, как Лукашенко отправил в отставку правительство Андрея Кобякова под предлогом бесхозяйственности при реализации мероприятий по развитию Оршанского района.

После смены правительства и большого разгона в Орше в 2018 году президент собрал совещание , на котором рассказал, почему старое правительство было распущено. Глава государства раскритиковал бывшее руководство буквально за все: за желание провести приватизацию предприятий на не самых лучших условиях, отказ поднимать зарплату до 1000 рублей и повысить стоимость услуг ЖКХ на 100% единовременно.

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