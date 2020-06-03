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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так На совещании у Президента обсуждают предложения по формированию нового состава правительства Глава государства уже несколько раз говорил о своем намерении до выборов принять соответствующее решение. Это обычная практика, чтобы люди видели и понимали, кто...

Глава государства уже несколько раз говорил о своем намерении до выборов принять соответствующее решение. Это обычная практика, чтобы люди видели и понимали, кто будет работать на ключевых должностях. Сегодня во Дворце Независимости присутствуют глава Совета Республики, председатель Палаты представителей, глава Администрации Президента и Госсекретарь Совбеза. Они провели ряд консультаций, изучили действующий состав правительства, новые кандидатуры и внесли еще накануне предложения по этому вопросу. Нынешняя встреча - повод еще раз детально обсудить все варианты. Другие подробности и итоги этого разговора смотрите