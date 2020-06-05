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В Минск с официальным визитом прибыл премьер-министр Венгрии

05.06.2020 12:38 — Новости Политики | БT  
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Источник материала: БT

В своей стране Виктор Орбан - ключевая политическая фигура. Кортеж премьер-министра встретили около часа назад во Дворце Независимости. Переговорам предшествовала официальная церемония. Все строго по протоколу - с ротой почетного караула и исполнением государственных гимнов.


Минск и Будапешт намерены вывести взаимоотношения на качественно новый уровень

Об этом лидеры в эти минуты говорят на встрече в узком составе. Точек соприкосновения у стран немало. Венгрия - близкий для нас партнер в ЕС, а Беларусь заинтересована в укреплении отношений европейской и евразийской интеграций. Страны сближает сходство политических взглядов первых лиц. Личная встреча - это возможность сверить позиции по многим аспектам региональной и мировой повестки, активизировать экономические связи. Партнеры выразили обоюдную уверенность в перспективах двусторонних отношений и возможности поддержать подъем в сотрудничестве, который наметился в последние годы. Александр Лукашенко особо отметил важность возвращения к личному общению лидеров после продолжительной паузы, вызванной пандемией.

В Минск с официальным визитом прибыл премьер-министр Венгрии

Виктор Орбан, Премьер-министр Венгрии: "Уважаемый господин Президент! Я благодарен Вам за возможность присутствовать здесь, за то, что я могу быть первым премьером, который официально наносит визит в Беларусь. Когда я задумывался об официальных поездках, я подумал, что стоит сразу отправиться туда, куда мы обещали. И этим визитом мы Вам обязаны уже давно. Вы были у нас в 94-м, мы виделись с Вами лично еще и в Стамбуле на международной встрече по НАТО, у меня остались приятные личные воспоминания. И сегодня я хочу подтвердить: у нас нет каких-либо неурегулированных споров, я не вижу политических столкновений, мы не помним, чтобы Беларусь неуважительно отнеслась к нам и чтобы мы не отдали дань уважения. Но мы мало из этого почерпнули. Наши политические контакты недостаточно тесные, объемы экономического сотрудничества достаточно скромны. Но мы знаем, Беларусь - развитая страна. Мы с уважением относимся к вашей пищевой, тяжелой промышленности, ценим достижения в культуре и спорте. И я сегодня здесь с искренними намерениями на дальнейшее сотрудничество". 

В Минск с официальным визитом прибыл премьер-министр Венгрии


Об интересе стран друг к другу говорят и цифры товарооборота

В последние годы они колеблются в пределах 200 миллионов долларов. А в минувшем взаимная торговля достигла четверти миллиарда! Но для экономик Беларуси и Венгрии это не рекорд. Партнеры намерены развивать торговый потенциал. Самые заметные экспортные проекты нашей страны - поставки техники, в частности, поездов "Штадлер". В этом году подписано новое соглашение: в Венгрию отправятся 40 составов. Разрабатываются также планы сотрудничества в сфере продовольствия и ядерной энергетики. Примечательно, что Венгрия строит атомную станцию наподобие белорусской. Ее ядерным сердцем станут российские реакторы, аналогичные тем, что установлены в Островце. Кроме того, Минск и Будапешт намерен связать проект, важный для путешественников. Достигнуты договоренности о приходе на белорусский рынок известного венгерского лоукостера.

 
Теги: Минск
 
 
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В своей стране Виктор Орбан - ключевая политическая фигура. Кортеж премьер-министра встретили около часа назад во Дворце Независимости. Переговорам...
 
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