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Минск и Будапешт намерены вывести взаимоотношения на качественно новый уровень







Об этом лидеры в эти минуты говорят на встрече в узком составе. Точек соприкосновения у стран немало. Венгрия - близкий для нас партнер в ЕС, а Беларусь заинтересована в укреплении отношений европейской и евразийской интеграций. Страны сближает сходство политических взглядов первых лиц. Личная встреча - это возможность сверить позиции по многим аспектам региональной и мировой повестки, активизировать экономические связи. Партнеры выразили обоюдную уверенность в перспективах двусторонних отношений и возможности поддержать подъем в сотрудничестве, который наметился в последние годы. Александр Лукашенко особо отметил важность возвращения к личному общению лидеров после продолжительной паузы, вызванной пандемией.

Об интересе стран друг к другу говорят и цифры товарооборота

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Минск с официальным визитом прибыл премьер-министр Венгрии В своей стране Виктор Орбан - ключевая политическая фигура. Кортеж премьер-министра встретили около часа назад во Дворце Независимости. Переговорам...

В своей стране Виктор Орбан - ключевая политическая фигура. Кортеж премьер-министра встретили около часа назад во Дворце Независимости. Переговорам предшествовала официальная церемония. Все строго по протоколу - с ротой почетного караула и исполнением государственных гимнов.В последние годы они колеблются в пределах 200 миллионов долларов. А в минувшем взаимная торговля достигла четверти миллиарда! Но для экономик Беларуси и Венгрии это не рекорд. Партнеры намерены развивать торговый потенциал. Самые заметные экспортные проекты нашей страны - поставки техники, в частности, поездов "Штадлер". В этом году подписано новое соглашение: в Венгрию отправятся 40 составов. Разрабатываются также планы сотрудничества в сфере продовольствия и ядерной энергетики. Примечательно, что Венгрия строит атомную станцию наподобие белорусской. Ее ядерным сердцем станут российские реакторы, аналогичные тем, что установлены в Островце. Кроме того, Минск и Будапешт намерен связать проект, важный для путешественников. Достигнуты договоренности о приходе на белорусский рынок известного венгерского лоукостера.