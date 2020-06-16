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Глава государства находится с рабочей поездкой в Гродненской области
16.06.2020 13:18 — Новости Политики | БT
Источник материала: БTВ эти минуты белорусский лидер проводит совещание с активом региона. Подобная встреча состоялась ранее в Могилеве. Как сказал сам Президент, это повод обсудить то, что происходит в Беларуси, да и получить ответы на самые, может быть, и неприятные вопросы. Конечно, много было сказано о достижениях Гродненщины, задачах текущего дня и на перспективу в масштабах страны. Планируется, что Глава государства также посетит "Гродно Азот". Там приступили к строительству нового азотного комплекса под ключ, параллельно идет модернизация действующих производств. В результате этих шагов мощности увеличат вдвое. Это позволит предприятию сохранить конкурентоспособность за счет снижения расходов на сырье и энергоресурсы, а также достигнуть выигрышной цены на минеральные удобрения и аммиак.
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В эти минуты белорусский лидер проводит совещание с активом региона. Подобная встреча состоялась ранее в Могилеве. Как сказал сам Президент, это повод обсудить то,...
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