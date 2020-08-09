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В Беларуси проголосовали все претенденты на главный политический пост
09.08.2020 16:37 — Новости Политики | БT
Источник материала: БTВ стране уже проголосовали все претенденты на главный политический пост. Свой голос они отдали сегодня - в основной день выборов. Наши камеры запечатлели эти кадры. Напомним, в нынешнюю электоральную кампанию кандидатов пятеро, включая действующего Главу государства.
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В стране уже проголосовали все претенденты на главный политический пост. Свой голос они отдали сегодня - в основной день выборов. Наши камеры запечатлели эти кадры....
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