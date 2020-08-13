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Науседа готов лично обсудить с руководством Беларуси пути выхода из кризиса
13.08.2020 10:20 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 13 авг – Sputnik. Президент Литвы Гитанас Науседа готов лично обсудить с руководством Беларуси возможные пути выхода из кризисной ситуации, которая сложилась в стране после
"Президент не исключает возможности непосредственных контактов, если для этого будут определенные условия", - сказала она.
По ее словам, в настоящее время осуществляются контакты по дипломатическим каналам. Такие контакты являются нормальной устоявшейся практикой, "которая обычно действует очень хорошо, но при необходимости возможны и прямые контакты", подчеркнула Скайсгирите.
© AFP 2020 / CHRIS J RATCLIFFE
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По словам советника литовского президента, ответа на это предложение с белорусской стороны пока не последовало.
"Пока мы ожидаем ответ", - сказала Скайсгирите.
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