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Науседа готов лично обсудить с руководством Беларуси пути выхода из кризиса

13.08.2020 10:20 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 13 авг – Sputnik. Президент Литвы Гитанас Науседа готов лично обсудить с руководством Беларуси возможные пути выхода из кризисной ситуации, которая сложилась в стране после президентских выборов 9 августа, об этом в четверг в эфире LRT заявила советник литовского лидера по вопросам внешней политики Аста Скайсгирите.

"Президент не исключает возможности непосредственных контактов, если для этого будут определенные условия", - сказала она.

По ее словам, в настоящее время осуществляются  контакты по дипломатическим каналам. Такие контакты являются нормальной устоявшейся практикой, "которая обычно действует очень хорошо, но при необходимости возможны и прямые контакты", подчеркнула Скайсгирите.

© AFP 2020 / CHRIS J RATCLIFFE
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Ранее Науседа заявил, что Литва, Латвия и Польша подготовили план разрешения кризиса в Беларуси, который состоит из трех пунктов. План, в частности, предполагает отказ белорусских властей от применения силы к протестующим, освобождение задержанных и начало диалога. Площадкой для диалога, по мнению Науседа, мог бы национальный совет, сформированный  из представителей власти и гражданского общества.

По словам советника литовского президента, ответа на это предложение с белорусской стороны пока не последовало.

"Пока мы ожидаем ответ", - сказала Скайсгирите.

На прошедших 9 августа выборах президента, по предварительным данным ЦИК, победил Александр Лукашенко. Занявшая второе место Светлана Тихановская в ночь на вторник покинула страну и выехала в Литву. По сообщению ее штаба, в соседнюю страну Тихановскую вывезли белорусские власти.

Несогласные с озвученными цифрами ЦИК люди четыре дня подряд выходят на улицы городов в разных регионах Беларуси с акциями протеста. Первые три дня протесты жестко подавлялись силовиками с использованием спецсредств, около пяти тысяч человек были задержаны. Накануне днем и вчера вечером заметных столкновений не было, а силовики обходились без массовых задержаний. 

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Теги: Минск
 
 
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