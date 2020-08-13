Посол РФ встретился с председателем Совета Республики Беларуси

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 13 авг – Sputnik. Посол РФ в Беларуси Дмитрий Мезенцев встретился с председателем Совета Республики Натальей Кочановой, сообщается в Twitter российской дипмиссии.

Встреча состоялась 12 августа в Совете Республики Национального собрания Белоруссии.

"Стороны обсудили тему российско-белорусского межпарламентского взаимодействия и иные текущие вопросы двусторонних отношений. В частности, ход подготовки к предстоящему VII Форуму регионов Беларуси и России, который пройдет в Минске в конце сентября этого года", – говорится в сообщении.

На данный момент один из важных вопросов двусторонней повестки связан с задержанием в Беларуси 33 россиян . Напомним, белорусские спецслужбы 29 июля задержали 33 граждан РФ. По версии следствия, они подозреваются в подготовке к массовым беспорядкам накануне выборов президента.