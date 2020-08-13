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Посол РФ встретился с председателем Совета Республики Беларуси
13.08.2020 19:38 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 13 авг – Sputnik. Посол РФ в Беларуси Дмитрий Мезенцев встретился с председателем Совета Республики Натальей Кочановой, сообщается в Twitter российской дипмиссии.
© Sputnik / Михаил Воскресенский
Встреча состоялась 12 августа в Совете Республики Национального собрания Белоруссии.
"Стороны обсудили тему российско-белорусского межпарламентского взаимодействия и иные текущие вопросы двусторонних отношений. В частности, ход подготовки к предстоящему VII Форуму регионов Беларуси и России, который пройдет в Минске в конце сентября этого года", – говорится в сообщении.
На данный момент один из важных вопросов двусторонней повестки связан с
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Стороны обсудили, в частности, ход подготовки к предстоящему VII Форуму регионов Беларуси и России, который пройдет в Минске в конце сентября этого года.
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