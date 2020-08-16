Лукашенко и Путин по телефону обсудили ситуацию в Беларуси

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 16 авг – Sputnik. В воскресенье состоялся разговор по телефону президентов Беларуси и России, сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"Александр Лукашенко и Владимир Путин обсудили ситуацию в Беларуси. Президент России высказал свое видение обстановки, складывающейся вокруг нашей страны", – говорится в сообщении.

В ходе беседы прошли консультации по всем актуальным вопросам. Президенты договорились, что "в случае обострения ситуации в части внешних угроз стороны будут реагировать совместно в соответствии с положениями, предусмотренными Договором о коллективной безопасности".

"Александр Лукашенко информировал о ситуации в Беларуси, сложившейся после президентских выборов. С обеих сторон выражена уверенность, что все возникшие проблемы будут вскоре урегулированы", – говорится в сообщении Кремля.

Минск и Москва выразили мнение, что сложившимися проблемами не должны воспользоваться деструктивные силы. Потому что они стремятся нанести урон двустороннему сотрудничеству в рамках Союзного государства.

"В связи с состоявшимся накануне возвращением в Россию ранее задержанных в Беларуси 32 граждан дана позитивная оценка тесному взаимодействию профильных ведомств по данному вопросу", – отметили в пресс-службе президента РФ.