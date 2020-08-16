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Лукашенко - собравшимся на митинге: спасибо, что вы терпите меня четверть века

16.08.2020 15:21 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 16 авг - Sputnik. Действующий президент Беларуси Александр Лукашенко приехал на митинг, который проходит на площади Независимости в Минске.

"Я позвал вас сюда…"

"Дорогие друзья, я позвал вас сюда не для того, чтобы вы меня защитили, хотя не без этого. Вы приехали сюда, чтобы впервые за четверть века мы смогли защитить свою страну, свои семьи, своих сестер, своих жен и детей", - обратился к собравшимся Лукашенко. В ответ раздалось: "Спасибо!"

Он поблагодарил приехавших из всех шести областей и отдельно – минчан: "Спасибо вам, минчане, за то, что вы четверть века терпите меня, человека, приехавшего к вам из провинции".

"Я предупреждал ― выборы будут интересными, а после – еще интереснее. Берегите Беларусь, она принадлежит уже внукам, что им останется?" – обратился к собравшимся Лукашенко.

"Лязгают гусеницами у наших ворот"

Не обошлось в речи и без международной политики: "НАТОвские войска лязгают гусеницами у наших ворот", – напомнил Александр Лукашенко. "Кукловоды" видят западные границы Беларуси под Минском, а не под Брестом, этому не бывать", – заверил он.

"Литва, Латвия, Польша, и, к сожалению, родная Украина, приказывают провести нам новые выборы. Если пойдем на поводу у них, то погибнем как нация", – сказал глава государства.

"Даже когда я буду мертвым…"

"Мы построили с вами, при всех сложностях, при всех недостатках, красавицу страну. Кому вы ее решили отдать? Если кто-то хочет отдать страну, даже когда я буду мертвым, я этого не позволю", – эмоционально высказался глава государства. "Не может быть больше 80% фальсификаций. Вам предлагают новые выборы, кто будет проводить эти выборы? Пойдем на выборы, перевернем страну", – заявил он.

"Сегодня раздаются угрозы семьям военных госслужащим. Предупреждаю играете с огнем, он способны защитить себя. Не трогайте учителей ― им надо готовиться к школе. Не трогайте врачей, не трогайте журналистов гоСМИ и их семьи, не дай бог что-то случится. Ответите сполна", – подчеркнул Лукашенко.

"Успокойтесь, не толкайте людей к силовому противостоянию, не позорьте страну, у нас нет друзей и сторонников, все хотят чтобы мы стали на колени – не станем", – призвал действующий президент.

"Время очень серьезное, я вас позвал, чтобы вы защитили страну, имейте ввиду, сейчас много всякой дряни повыползало и клеймят позором, но я жив и буду жить, и помните я никогда вас не предавал, и никогда не предам", – заверил Александр Лукашенко.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Митинг в подержку действующего президента Беларуси Алекснадра Лукашенко проходит в воскресенье на площади Независимости.
 
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