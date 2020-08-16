Источник материала: БелаПАН

Минск, 16 августа. Тысячи людей идут по улицам Минска в направлении стелы "Минск — город-герой", где ожидается митинг сторонников перемен.

Оценить число демонстрантов сложно, так как люди стекаются со всех сторон. В колоннах много бело-красно-белых флагов. Демонстранты периодически скандируют "Жыве Беларусь!".

Проспект Независимости перекрыт для движения транспорта.

На площади Независимости в это время проходит митинг сторонников Александра Лукашенко, которых организованно свозили со всей страны. Провластный митинг был организован буквально за сутки — после того, как в соцсетях стала широко распространяться информация о "Марше за свободу" сторонников перемен.

Перед собравшимися на площади Независимости с очень эмоциональной речью выступил Лукашенко.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Многочисленные сторонники перемен стягиваются к стеле "Минск — город-герой" Минск, 16 августа. Тысячи людей идут по улицам Минска в направлении стелы "Минск — город-герой", где ожидается митинг сторонников перемен. Оценить число...

БелаПАН.