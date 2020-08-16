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Многочисленные сторонники перемен стягиваются к стеле "Минск — город-герой"
20.08.2020 12:01 — Новости Политики | БелаПАН
Источник материала: БелаПАН
Минск, 16 августа. Тысячи людей идут по улицам Минска в направлении стелы "Минск — город-герой", где ожидается митинг сторонников перемен.
Оценить число демонстрантов сложно, так как люди стекаются со всех сторон. В колоннах много бело-красно-белых флагов. Демонстранты периодически скандируют "Жыве Беларусь!".
Проспект Независимости перекрыт для движения транспорта.
На площади Независимости в это время проходит митинг сторонников Александра Лукашенко, которых организованно свозили со всей страны. Провластный митинг был организован буквально за сутки — после того, как в соцсетях стала широко распространяться информация о "Марше за свободу" сторонников перемен.
Перед собравшимися на площади Независимости с очень эмоциональной речью выступил Лукашенко.
БелаПАН.
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Минск, 16 августа. Тысячи людей идут по улицам Минска в направлении стелы "Минск — город-герой", где ожидается митинг сторонников перемен. Оценить число...
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