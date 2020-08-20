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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Андрей Иванов: Мы находимся в ситуации гибридной войны, прежде всего, эмоционально-психологической Свою оценку событиям в нашей стране дал и экс-претендент в кандидаты в президенты Беларуси Андрей Иванов. Политик видит, сколько сегодня внешних угроз нависло над...

Свою оценку событиям в нашей стране дал и экс-претендент в кандидаты в президенты Беларуси Андрей Иванов. Политик видит, сколько сегодня внешних угроз нависло над белорусским государством. И сейчас, по его словам, важно сохранить мир, спокойствие и стабильность.