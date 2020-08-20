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Андрей Иванов: Мы находимся в ситуации гибридной войны, прежде всего, эмоционально-психологической
20.08.2020 09:19 — Новости Политики |
Андрей Иванов, политик, общественный деятель: "Сейчас, когда мы видим, что возле стелы “Мінск – город-герой”, где память миллионам погибших и замученных людей во время Великой Отечественной войны, разворачивается самый большой полицайский бело-красно-белый флаг, то есть, это, кроме, как кощунством и цинизмом, назвать невозможно. Поэтому мы находимся в ситуации смешанного воздействия, гибридной войны, прежде всего, эмоционально-психологической, которая рассчитана на эмоциональную раскачку населения, прежде всего молодого, потому что у молодежи еще нет достаточного количества устойчивости внутренней, смыслового понятия того, что происходит. И вот эта гибридная война ведется со стороны войск НАТО, консолидированы конкретные польские спецслужбы, которые занимаются психологической войной. Сегодня американская военная разведка вскрыла и опубликовала на своих сайтах, как они это делают. Короче говоря, сегодня у нас экзамен для народа, насколько мы все зрелые, насколько мы способны понять, откуда ветер дует. И сейчас мы в этом году, это високосный - 2020 год, 75 лет Победы - печально, что на улицах сейчас это поддерживается сигналами. Это венесуэльский сценарий, кстати, девушки в белых одеждах, с белыми цветами - это венесуэльский сценарий. Скажем так, начало фазы протестов. Те силы, которые планируют дальнейшую эскалацию, ни в коем случае не перешли к окончательной к мягкой фазе. У них в дальнейшем рассматриваются всевозможные провокации. Все, что только может быть. На майданах Грузии, Ливии, Украины и Молдовы накопили они опыт, подшлифовали. Есть только единственная особенность самой Беларуси - здесь каждый третий белорус погиб, и у нас в бессознательном коллективном сохраняется такое отторжение к насилию и войне. У нас по родовым линиям практически у всех, кто здесь живет, это идет. И это делает нас такими спокойными, как говорят памяркоўнымі. Но, когда враг топчет твою землю, надо четко понимать, что надо адекватно отвечать, нельзя с этим мириться. И мне очень больно, что большое количество людей, причем, людей в возрасте, сегодня едут, сигналят, машут. К чему вы машете? К каким переменам машете? Вы хоть подумайте, включите мозги хоть чуть-чуть".
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