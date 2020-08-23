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Тихановская высказалась о приведении армии Беларуси в боевую готовность

23.08.2020 11:19 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 23 авг – Sputnik. Экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тиханоская назвала запугиванием заявление главы государства Александра Лукашенко о приведении армии республики в полную боевую готовность, об этом пишет Delfi.

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"К таким шагам наш народ уже привык. Это обычное запугивание людей. Но белорусы уже не боятся, они готовы защищать свои права", – сказала Тихановская.

Она выразила уверенность в том, что военные не будут разгонять мирных демонстрантов даже по приказу, поскольку это будет "преступлением со стороны армии".

Повторно выдвигаться не будет

В эфире телеканала "Белсат" Светлана Тихановская заявила, что в случае назначения новых выборов не будет выдвигаться на пост президента.

"Безусловно, освобождение политзаключенных – это требование всех бастующих, всего белорусского народа. Я не планирую сама (выдвигаться)", – так она ответила на вопрос о перспективе выдвижения на пост ее супруга или ее самой.

Тихановская отметила также, что не готова вернуться в Беларусь при нынешней власти в стране, поскольку в этом случае и она, и ее семья не будут в безопасности.

О сохранении связей с Россией

Светлана Тихановская предположила, что Беларусь продолжит поддерживать тесные экономические связи с Россией даже в случае прихода оппозиции к власти.

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"Совершенно очевидно, что Россия – наш сосед и что Беларусь поддерживает коммерческие связи с РФ, причем даже в больших объемах, чем с Европейским союзом. Почему это происходит? Судя по всему, этому есть свои причины, которых я не знаю, так как я не экономист и не политик. Но могу заверить, что никто не будет выступать против такой ситуации, в том числе и я", – заявила она в интервью французскому публицисту Бернар-Анри Леви, опубликованном еженедельной газетой Le Journal du Dimanche. По ее словам, никто не сделает разворота на 180 градусов, поскольку "Беларусь – это не Украина".

В беседе с Reuters она отметила, что не видит повода контактировать с президентом России Владимиром Путиным: ей не о чем его просить, кроме как об уважении суверенитета Беларуси.

"Любые будущие отношения с Россией или другими странами должны определяться народом и новым президентом", – добавила она.

Отступать не намерена

Тихановская заявила также, что ожидает поддержки от западных стран. В частности, она поблагодарила за помощь Париж: по ее словам, Франция стала первой страной, которая ее поддержала: 14 июля она получила почтовую карточку от посла этой страны в Беларуси, а затем и приглашение в посольство.

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В ходе интервью телерадиовещательной корпорации BBC экс-кандидат в президенты Беларуси назвала себя символом борьбы и заверила, что не прекращает деятельности, а также призвала сторонников не отступать.

Напомним, накануне стало известно, что заместитель госсекретаря США Стивен Биган намерен посетить Россию и Литву в ближайшее время: он обсудит кризис, сложившийся в Беларуси, в частности, намечена и встреча со Светланой Тихановской.

 
Теги: Минск
 
 
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Экс-кандидат в президенты уверена, что военные не будут разгонять мирных демонстрантов даже по приказу.
 
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Тихановская считает, что белорусские военные не будут разгонять мирных демонстрантов, потому что "это будет преступлением со стороны армии"
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