РФ не будет против любого решения властей Беларуси по диалогу с оппозицией

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 23 авг – Sputnik. Москва будет не против любого диалога, который президент Беларуси Александр Лукашенко предложит оппозиции. Об этом глава МИД России Сергей Лавров заявил в ходе выступления в рамках молодежного форума "Территория смыслов" в воскресенье.

"Конечно, мы будем не против любого решения, которое примет белорусское руководство в отношении диалога со своим населением, но когда Запад говорит, что только посредничество с участием западных стран будет эффективным, у всех свежо в памяти, как это было на Украине, где западное посредничество обернулось полной недоговороспособностью наших партнеров", ― сказал Лавров, его цитируют РИА Новости.

По его мнению, запад пытается "расчертить Беларусь по своим лекалам". Он отметил также, что ситуация в стране начинает стабилизироваться, однако это нравится не всем.

"Я думаю, что явные признаки нормализации обстановки весьма и весьма важны. Одновременно знаю, что не всем это нравится и есть желающие нормальное, мирное течение, в котором сейчас проходит развитие событий в Беларуси сделать насильственным, спровоцировать кровь и все перевести на украинский сценарий", ― сказал Лавров.

О перспективах реформы конституции

Он также высказался о перспективности предложения Лукашенко о проведении реформы конституции.

"Президент Лукашенко не раз высказывался в последнее время в ходе своих встреч с рабочими коллективами за диалог, в том числе важнейшее предложение и диалог о реформе конституции. И нам кажется, это тот самый путь, который весьма перспективен", ― добавил Лавров.

Белорусский народ самостоятельно, без посредников решит, как выходить из кризиса, считает он, поэтому не стоит навязывать стране "каких-либо рецептов": нельзя допустить провокаций извне.

Про Координационный совет

У Москвы есть вопросы о том, как формировался Координационный совет оппозиции Беларуси, отметил глава МИД РФ. По словам Сергея Лаврова, в его состав входит ряд людей, выступающих "против развития Союзного государства".

По его мнению, нв Светлану Тихановскую было оказано давление, Лавров не исключил, что Тихановская и ее сторонники заинтересованы в дестабилизации ситуации в Беларуси.

"Видимо, ей (Тихановской) не разрешили успокоиться, и она стала делать политические заявления, причем жесткие, требуя продолжать стачки, забастовки, протестные акции. И характерно, что она все чаще делает свои заявления не на русском, не на белорусском, а на английском языке", - сказал Лавров.

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