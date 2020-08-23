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Координационный совет надеется на Верховный суд в вопросе разрешения кризиса

23.08.2020 16:07 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 23 авг ― Sputnik. Координационный совет (КС) считает рассмотрение в Верховном суде дела о выборах единственным цивилизованным способом решения внутриполитического кризиса в стране, заявил член КС юрист Максим Знак. 

© Sputnik / Виктор Толочко
СК запретил Знаку давать информацию по делу Координационного совета

На неделе юристы КС отнесли в Верховный суд жалобу экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской на постановление Центризбирком Беларуси о признании итогов выборов действительными. 

"Рассмотрение дела о выборах в суде ― единственный цивилизованный способ разобраться в сложившейся ситуации. Отказ в принятии жалобы к рассмотрению ― это окончательный отказ в судебной защите кандидату в президенты и отказ от юридического трека", ― написал Знак на своей странице в ФБ.

Решение должно быть обоснованным

По словам юриста, на следующей неделе Верховный суд должен будет принять или не принять к производству жалобу Тихановской.

"Я очень надеюсь, что суд примет дело к рассмотрению, разберется в ситуации, исследует все доказательства и вынесет законное и обоснованное решение", ― считает Знак.

© REUTERS / VASILY FEDOSENKO
Член президиума Координационного совета заявил об угрозах в свой адрес

Вместе с тем он отметил, то правозащитники сообщили ему, что в комментариях уполномоченных лиц искусственно ограничивается действие ст. 79 Избирательного кодекса Беларуси.

По его словам, в кодексе содержится фраза "Решение Центральной комиссии может быть обжаловано в Верховный Суд Республики Беларусь в течение 10 дней". Выборы в Беларуси прошло 9 августа, жалобу Тихановской юристы отнесли в верховный суд 21 августа.

В данной связи Знак пояснил, что они не опоздали с жалобой в суд. "3 дня после выборов подается жалоба в ЦИК, ЦИК выносит решение, а по жалобе Тихановской решение вынесено 14 августа, решение в течение 10 дней может быть обжаловано в Верховный суд. Жалоба подана на 7-й день".

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Теги: Минск
 
 
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Юрист Максим Знак уверен, что не опоздал в Верховный суд с жалобой экс-кандидата в президенты Тихановской на итоги президентских выборов.
 
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