|
Координационный совет надеется на Верховный суд в вопросе разрешения кризиса
23.08.2020 16:07 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 23 авг ― Sputnik. Координационный совет (КС) считает рассмотрение в Верховном суде дела о выборах единственным цивилизованным способом решения внутриполитического кризиса в стране, заявил член КС юрист Максим Знак.
© Sputnik / Виктор Толочко
На неделе юристы КС отнесли в Верховный суд жалобу экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской на постановление Центризбирком Беларуси о признании итогов выборов действительными.
"Рассмотрение дела о выборах в суде ― единственный цивилизованный способ разобраться в сложившейся ситуации. Отказ в принятии жалобы к рассмотрению ― это окончательный отказ в судебной защите кандидату в президенты и отказ от юридического трека", ― написал Знак на своей странице в ФБ.
Решение должно быть обоснованным
По словам юриста, на следующей неделе Верховный суд должен будет принять или не принять к производству жалобу Тихановской.
"Я очень надеюсь, что суд примет дело к рассмотрению, разберется в ситуации, исследует все доказательства и вынесет законное и обоснованное решение", ― считает Знак.
© REUTERS / VASILY FEDOSENKO
Вместе с тем он отметил, то правозащитники сообщили ему, что в комментариях уполномоченных лиц искусственно ограничивается действие ст. 79 Избирательного кодекса Беларуси.
По его словам, в кодексе содержится фраза "Решение Центральной комиссии может быть обжаловано в Верховный Суд Республики Беларусь в течение 10 дней". Выборы в Беларуси прошло 9 августа, жалобу Тихановской юристы отнесли в верховный суд 21 августа.
В данной связи Знак пояснил, что они не опоздали с жалобой в суд. "3 дня после выборов подается жалоба в ЦИК, ЦИК выносит решение, а по жалобе Тихановской решение вынесено 14 августа, решение в течение 10 дней может быть обжаловано в Верховный суд. Жалоба подана на 7-й день".
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Юрист Максим Знак уверен, что не опоздал в Верховный суд с жалобой экс-кандидата в президенты Тихановской на итоги президентских выборов.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Политики)