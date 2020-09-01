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Неформальное заседание Совбеза ООН по Беларуси может пройти в пятницу
01.09.2020 09:01 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 1 сен – Sputnik. Неформальное заседание Совета безопасности ООН, посвященное ситуации в Беларуси, запланировано на пятницу, сообщает
Мероприятие пройдет по так называемой "формуле Арриа", оно не относится напрямую к заседаниям Совбеза. На него можно приглашать не только дипломатов, но и представителей общественности и неправительственных организаций. Участие в таком заседании необязательно, согласие всех членов Совбеза не обязательно.
© REUTERS / VASILY FEDOSENKO
"Заседание намечено на пятницу", - сообщил собеседник агентства.
Ранее в эстонском постпредстве при ООН рассказали, что Таллинн намерен провести заседание Совбеза по "формуле Арриа", посвященное ситуации в Беларуси. Дипломаты рассказали, что организаторы уже связались с офисом экс-кандидата в президенты
Выборы президента Беларуси
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Мероприятие пройдет по "формуле Арриа", согласие всех членов Совбеза для его созыва не требуется.
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