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Неформальное заседание Совбеза ООН по Беларуси может пройти в пятницу

01.09.2020 09:01 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 1 сен – Sputnik. Неформальное заседание Совета безопасности ООН, посвященное ситуации в Беларуси, запланировано на пятницу, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в Совбезе.

Мероприятие пройдет по так называемой "формуле Арриа", оно не относится напрямую к заседаниям Совбеза. На него можно приглашать не только дипломатов, но и представителей общественности и неправительственных организаций. Участие в таком заседании необязательно, согласие всех членов Совбеза не обязательно.

© REUTERS / VASILY FEDOSENKO
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"Заседание намечено на пятницу", - сообщил собеседник агентства.

Ранее в эстонском постпредстве при ООН рассказали, что Таллинн намерен провести заседание Совбеза по "формуле Арриа", посвященное ситуации в Беларуси. Дипломаты рассказали, что организаторы уже связались с офисом экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской и предложили принять участие в мероприятии.

Выборы президента Беларуси состоялись 9 августа. Согласно данным ЦИК, на них победил действующий глава государства Александр Лукашенко, за него проголосовало более 80% избирателей, пришедших на участки. Однако многие не согласились с результатами выборов, посчитав, что они были сфальсифицированы. С того момента в белорусской столице и ряде регионов продолжаются несанкционированные акции протеста несогласных с результатами выборов. Первые акции были жестко подавлены с применением спецсредств, после чего к требованиям новых честных выборов добавилось требование прекратить насилие в отношение граждан.

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Теги: Минск
 
 
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Мероприятие пройдет по "формуле Арриа", согласие всех членов Совбеза для его созыва не требуется.
 
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