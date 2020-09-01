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Поздравление с Днем знаний

01.09.2020 11:51 — Новости Политики | БT  
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Источник материала: БT

Дорогие друзья!

Поздравляю вас с Днем знаний!

Этот праздник ежегодно приносит в жизнь каждого человека самые добрые воспоминания и сильные эмоции. Это ностальгическая грусть по детским и юношеским годам, которые уже никогда не повторятся. Волнение первоклассников, которые делают первые шаги по дороге знаний, первокурсников, осознанно выбравших свой профессиональный путь. Переживания родителей, которые вместе с ребенком словно сами идут в первый класс и вместе с ним проживают разные периоды его учебы. Воодушевление молодых учителей и преподавателей перед первым в своей педагогической деятельности уроком или лекцией. И, конечно, радость от предстоящей встречи всех, кто за время каникул соскучился по учебным будням.

Пусть для всех учащихся и наставников новый учебный год будет интересным, наполненным яркими событиями. Учителям желаю неиссякаемой энергии и плодотворной работы. Родителям - вовлеченности в образовательный процесс и множества поводов для гордости за своих детей. Ученикам и студентам - вдохновения и стремления к знаниям, которые станут главным условием успеха и благополучия в их будущей жизни.

Александр Лукашенко
 
 
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Дорогие друзья! Поздравляю вас с Днем знаний! Этот праздник ежегодно приносит в жизнь каждого человека самые добрые воспоминания и сильные эмоции. Это...
 
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