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Верховный суд подключится к работе над новым вариантом конституции
01.09.2020 11:51 — Новости Политики | БT
Источник материала: БTО развитии судебной системы страны накануне говорили во Дворце Независимости.
Функции президента в части назначения судей могут упростить
Обсудил президент с главой Верховного суда и ряд предложений по функционированию судебной системы. В частности, рассматривается вопрос об упрощении функций президента в части назначения судей. Сегодня в белорусских судах разных инстанций работают свыше тысячи человек. Назначения для областных и районных судов можно выносить на уровень местных Советов, заключил Валентин Сукало. Помимо этого, в Верховном, а также областных судах завершена цифровизация правосудия. Уже с этого дня на судебных процессах будут вестись аудио- и видеозаписи.
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О развитии судебной системы страны накануне говорили во Дворце Независимости. Президент принял с докладом председателя Верховного суда Валентина Сукало. В центре...
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