Источник материала: БT





Функции президента в части назначения судей могут упростить

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Верховный суд подключится к работе над новым вариантом конституции О развитии судебной системы страны накануне говорили во Дворце Независимости. Президент принял с докладом председателя Верховного суда Валентина Сукало. В центре...

О развитии судебной системы страны накануне говорили во Дворце Независимости.. В центре внимания - стратегия работы судов в будущем. Александр Лукашенко заметил: сегодня много разговоров о перестройке общественно-политической системы. Очевидно, изменения назрели: жизнь меняется. Но, как не раз отмечал президент, любые перемены будут только конституционным путем! Основной закон страны ждет обновления. Уже сегодня над новым вариантом конституции трудятся специалисты различного профиля, в том числе судьи Конституционного суда. Затем проект документа вынесут на общественное обсуждение. Александр Лукашенко попросил Валентина Сукало активно подключиться к этой работе.Обсудил президент с главой Верховного суда и ряд предложений по функционированию судебной системы. В частности, рассматривается вопрос об упрощении функций президента в части назначения судей. Сегодня в белорусских судах разных инстанций работают свыше тысячи человек. Назначения для областных и районных судов можно выносить на уровень местных Советов, заключил Валентин Сукало. Помимо этого, в Верховном, а также областных судах завершена цифровизация правосудия. Уже с этого дня на судебных процессах будут вестись аудио- и видеозаписи.