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Верховный суд подключится к работе над новым вариантом конституции

01.09.2020 11:51 — Новости Политики | БT  
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Источник материала: БT

О развитии судебной системы страны накануне говорили во Дворце Независимости. Президент принял с докладом председателя Верховного суда Валентина Сукало. В центре внимания - стратегия работы судов в будущем. Александр Лукашенко заметил: сегодня много разговоров о перестройке общественно-политической системы. Очевидно, изменения назрели: жизнь меняется. Но, как не раз отмечал президент, любые перемены будут только конституционным путем! Основной закон страны ждет обновления. Уже сегодня над новым вариантом конституции трудятся специалисты различного профиля, в том числе судьи Конституционного суда. Затем проект документа вынесут на общественное обсуждение. Александр Лукашенко попросил Валентина Сукало активно подключиться к этой работе. 


Функции президента в части назначения судей могут упростить


Обсудил президент с главой Верховного суда и ряд предложений по функционированию судебной системы. В частности, рассматривается вопрос об упрощении функций президента в части назначения судей. Сегодня в белорусских судах разных инстанций работают свыше тысячи человек. Назначения для областных и районных судов можно выносить на уровень местных Советов, заключил Валентин Сукало.  Помимо этого, в Верховном, а также областных судах завершена цифровизация правосудия. Уже с этого дня на судебных процессах будут вестись аудио- и видеозаписи.

 
 
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О развитии судебной системы страны накануне говорили во Дворце Независимости. Президент принял с докладом председателя Верховного суда Валентина Сукало. В центре...
 
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