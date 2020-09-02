Источник материала: БелаПАН

Минск, 2 сентября. Премьер-министр России Михаил Мишустин 3 сентября посетит Минск. Об этом сообщил 2 сентября в Москве министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, открывая встречу с главой МИД Беларуси Владимиром Макеем в широком составе.

"Буквально завтра предстоит визит в Минск председателя правительства России Михаила Мишустина", — цитирует Лаврова ТАСС .

Лавров подчеркнул, что "Беларусь является союзником России". "Мы поддерживаем высокую динамику взаимодействия, в том числе по линии внешнеполитических ведомств, президентов. Находятся в постоянном контакте главы правительств", — сказал он.

Как сообщалось, Роман Головченко и Михаил Мишустин 19 и 20 августа провели телефонные переговоры.

В ходе первого, сообщила пресс-служба правительства РФ, собеседники договорились о проведении ведомствами двух стран совместной работы по снятию ограничений на передвижение через белорусско-российскую границу. Головченко также проинформировал российского коллегу "о принимаемых мерах по предотвращению попыток дестабилизации ситуации в стране".

В ходе второго телефонного разговора главы правительств "особое внимание уделили взаимодействию в энергетике и промышленной кооперации, включая автомобилестроение и сельхозмашиностроение", сообщала пресс-служба российского правительства.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Премьер-министр России Михаил Мишустин 3 сентября посетит Минск Минск, 2 сентября. Премьер-министр России Михаил Мишустин 3 сентября посетит Минск. Об этом сообщил 2 сентября в Москве министр иностранных дел РФ Сергей Лавров,...

Марина Носова, БелаПАН.