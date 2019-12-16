Витебский экопродукт – одно из крупнейших в Беларуси объединений компаний, где производится мясо-молочная, мукомольно-крупяная, плодоовощная, хлебобулочная и кондитерская продукция, комбикорма и премиксы, рыбные консервы.
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Витебский экопродукт – одно из крупнейших в Беларуси объединений компаний по производству пищевой продукции
17.12.2019 — Новости регионов | Днепровская правда (Дуюровно)
Источник материала: Днепровская правда (Дуюровно)
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Витебский экопродукт – одно из крупнейших в Беларуси объединений компаний по производству пищевой продукции
Витебский экопродукт – одно из крупнейших в Беларуси объединений компаний, где производится мясо-молочная, мукомольно-крупяная, плодоовощная, хлебобулочная и...
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