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Витебский экопродукт – одно из крупнейших в Беларуси объединений компаний по производству пищевой продукции

17.12.2019 — Новости регионов | Днепровская правда (Дуюровно)  
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Источник материала: Днепровская правда (Дуюровно)

Витебский экопродукт – одно из крупнейших в Беларуси объединений компаний по производству пищевой продукции

Витебский экопродукт – одно из крупнейших в Беларуси объединений компаний, где производится мясо-молочная, мукомольно-крупяная, плодоовощная, хлебобулочная и кондитерская продукция, комбикорма и премиксы, рыбные консервы.

 

 
 
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Витебский экопродукт – одно из крупнейших в Беларуси объединений компаний, где производится мясо-молочная, мукомольно-крупяная, плодоовощная, хлебобулочная и...
 
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