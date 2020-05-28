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В Минске на улице Кольцова мужчина разбил топором окна соседей

28.05.2020 09:04 — Новости регионов | БT  
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Источник материала: БT

Мотивы поступка мужчины, который топором разбил окна соседей, выясняют правоохранители. Инцидент произошел вчера в столице на улице Кольцова. О неадекватном поведении мужчины в милицию сообщила жительница многоэтажки. После дебоша минчанин заперся в своей квартире, а прибывшим милиционерам угрожал, что взорвет гранату и начнет стрелять. Его задержали бойцы ОМОНа, мужчина был пьян. К тому же в жилище находилась его дочь, она не пострадала.  
 
 
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Мотивы поступка мужчины, который топором разбил окна соседей, выясняют правоохранители. Инцидент произошел вчера в столице на улице Кольцова. О неадекватном...
 
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