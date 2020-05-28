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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Минске на улице Кольцова мужчина разбил топором окна соседей Мотивы поступка мужчины, который топором разбил окна соседей, выясняют правоохранители. Инцидент произошел вчера в столице на улице Кольцова. О неадекватном...

Мотивы поступка мужчины, который топором разбил окна соседей, выясняют правоохранители. Инцидент произошел вчера в столице на улице Кольцова. О неадекватном поведении мужчины в милицию сообщила жительница многоэтажки. После дебоша минчанин заперся в своей квартире, а прибывшим милиционерам угрожал, что взорвет гранату и начнет стрелять. Его задержали бойцы ОМОНа, мужчина был пьян. К тому же в жилище находилась его дочь, она не пострадала.