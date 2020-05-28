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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Расследование дела о жестоком убийстве женщины завершено Скоро обвиняемый предстанет перед судом. Эта трагедия произошла в октябре прошлого года. В столичной квартире обнаружили погибшую хозяйку. Тело нашли гости,...

Скоро обвиняемый предстанет перед судом. Эта трагедия произошла в октябре прошлого года. В столичной квартире обнаружили погибшую хозяйку. Тело нашли гости, которые приходили к женщине несколько дней назад. Они выпивали, ушли, а вот общий знакомый остался. Именно на него и пали подозрения. В ходе расследования мужчина говорил, якобы женщина напала на него, порезала, а он всего лишь защищался. Однако эта версия не подтвердилась Установлено, что подозреваемый во время ссоры нанес даме 12 ножевых ранений. Сообщается, что обвиняемый страдал наркотической зависимостью, но мог осознавать свои действия.