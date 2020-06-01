Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Правоохранители задержали 29-летнего минчанина, который делал закладки в столице и пригороде Минером трудился по совместительству. Правоохранители задержали 29-летнего минчанина, который делал закладки в столице и пригороде. В свободное от создания...

Минером трудился по совместительству. Правоохранители задержали 29-летнего минчанина, который делал закладки в столице и пригороде. В свободное от создания тайников времени парень работал еще дизайнером на одном из предприятий. По информации стражей порядка, задержанный был судим за незаконный оборот наркотиков. В Сети он завел себе аккаунт и начал получать оптовые партии наркотика для продажи. Парень жил с родителями, для маскировки деятельности все необходимое для фасовки запрещенных веществ и сами дурманы он хранил в машине. Там же фасовал и потом развозил по локациям. Работать старался оперативно, чтобы наркотики не лежали долго в авто.