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Правоохранители задержали 29-летнего минчанина, который делал закладки в столице и пригороде

01.06.2020 19:20 — Новости регионов | БT  
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Источник материала: БT

Минером трудился по совместительству. Правоохранители задержали 29-летнего минчанина, который делал закладки в столице и пригороде. В свободное от создания тайников времени парень работал еще дизайнером на одном из предприятий. По информации стражей порядка, задержанный был судим за незаконный оборот наркотиков. В Сети он завел себе аккаунт и начал получать оптовые партии наркотика для продажи. Парень жил с родителями, для маскировки деятельности все необходимое для фасовки запрещенных веществ  и сами дурманы он хранил в машине. Там же фасовал и потом развозил по локациям. Работать старался оперативно, чтобы наркотики не лежали долго в авто. 
 
 
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Минером трудился по совместительству. Правоохранители задержали 29-летнего минчанина, который делал закладки в столице и пригороде. В свободное от создания...
 
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