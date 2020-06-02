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В Минске задержать нетрезвого водителя помогли неравнодушные очевидцы

02.06.2020 09:34 — | БT  
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Источник материала: БT

МВД опубликовало видео и подробности нерядового происшествия. В воскресенье днем на горячую линию позвонил мужчина и сообщил, что водитель такси на столичной улице Космонавтов, вероятно, сел за руль пьяным. О передвижениях машины неравнодушный мужчина сообщал милиции, следуя за авто предполагаемого нарушителя. По предварительной информации, к моменту, когда экипаж ГАИ оказался на месте, таксист во дворах зацепил припаркованный "пежо" и пытался уехать. Однако правоохранители задержали его и доставили на медицинское освидетельствование. Оно показало 3,2 промилле алкоголя в выдыхаемом воздухе. В отношении 32-летнего водителя составлено несколько протоколов, в том числе за управление автомобилем в состоянии опьянения.

 
 
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МВД опубликовало видео и подробности нерядового происшествия. В воскресенье днем на горячую линию позвонил мужчина и сообщил, что водитель такси на столичной...
 
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