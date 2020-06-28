Строительство нового животноводческого комплекса ведётся в Оснежицах

Источник материала: Полесская правда





Идея строительства в «Оснежицком» нового животноводческого комплекса уже давно не давала покоя директору хозяйства Валерию Антоновичу Кулишевичу. Нынешним январем в животноводческом городке на окраине Оснежиц, аккурат между двумя фермами, началось строительство двух зданий для содержания скота площадью 102 на 33 метра каждое и молочного блока с доильной установкой «Вестфалия».

Здесь будет содержаться 700 голов скота. Но это еще не все: неподалеку от комплекса будет построен тентовый телятник на 200 голов и дополнительно три сенажные траншеи по 2,5 тысячи тонн каждая. Внушительный фронт работ для строителей, не правда ли? А иначе и не может быть, потому что речь идет о реализации районной программы развития животноводства.

Право осваивать этот фронт выиграл в тендере филиал ПМК-58 ОАО «Пинскводстрой», обойдя внушительное количество претендентов. Значение этого объекта для строителей трудно преувеличить. Во-первых, это реальный заработок, а таким подрядом может сегодня похвалиться далеко не каждая строительная организация. Во-вторых же, а возможно, и во-первых, как-то постепенно ПМК-58 стала главным строителем у нас в районе: мелиораторы строят комплексы, реконструируют животноводческие фермы, возводят жилье…

Так что своевременное и качественное строительство масштабного объекта в Оснежицах существенно укрепит репутацию коллектива из Пинковичей как надежного и выгодного подрядчика. В ПМК-58 это прекрасно понимают, а потому бросили на стройку, без преувеличения, лучшие силы. Прорабом здесь опытный Александр Коржич, но неотлучно на стройке находится и главный инженер колонны Владимир Гнедько.

Никакого форс-мажора. Просто прикиньте: ежедневно на стройплощадке заняты до 50 рабочих, экскаватор, бульдозер, автокраны, прочая техника. Руководить всем этим хозяйством достаточно сложно. А потому строители организовали весь производственный процесс достаточно эффективно. По сути, здесь созданы 4 бригады, каждой из которых руководит не бригадир, а управленец среднего звена – мастер. Со своим кругом обязанностей, со своей долей ответственности и со своим правом принимать самостоятельные решения. То есть у главного инженера здесь роль координатора, без которого взаимодействовать бригадам на такой обширной стройке сложно.

Чтобы было понятно, о чем, собственно, речь, остановлюсь подробно на действиях каждой бригады. Одну из них возглавляет молодой специалист, выпускник сельхозакадемии в Горках Денис Краснецов. У него под началом 8 человек, среди которых такие признанные мастера, как каменщик Александр Ерш и его брат, бетонщик Николай Ерш, каменщик Дмитрий Шпаковский. Бригада занята сооружением отмосток у входов в животноводческие помещения.

В бригаде Юрия Литоша 20 человек. Заливка полов, укладка плитки, подшивки на кровле, оштукатуривание стен и потолков – это всё отделочники, где своим мастерством выделяются штукатуры Елена Хлебус и ее тезка Елена Козак. Среди лучших здесь и кровельщик Сергей Гриб, и бетонщик Виталий Кошелев.

…По штатному расписанию должность Игоря Болкисова – начальник производственного отдела. В Оснежицах он отвечает за один из самых сложных участков – за сантехнику. К команде Игоря Болкисова, а это 8 электрогазосварщиков и слесарей, претензий нет – все работы выполнены качественно и в срок. Каждый здесь – мастер своего дела, но особо выделяют сварщиков Николая Стасюкевича и Виталия Лисицина, слесаря Михаила Стасюкевича.

Ну и, наконец, четвертая бригада. Ее возглавляет упомянутый уже прораб Александр Коржич. Занята бригада монтажом стойлового оборудования. Монтажники здесь не подведут, тем более что в бригаде работают такие асы, как Владимир Чечило, Николай Лепесевич.

Было бы крайне несправедливо не сказать о том, что в строительстве комплекса принимает участие и бригада местных строителей. Сегодня они занимаются крышами.

– Благодаря им хозяйство экономит внушительные средства: если строители берут за обустройство одной крыши 40 тысяч рублей, то свои укладываются в 18 тысяч. Как говорится, почувствуйте разницу, – отмечает В.А. Кулишевич.

А вообще, и те, и другие делают одно дело, и делают его, судя по всему, успешно: комплекс планируют сдать в эксплуатацию в следующем месяце. Что до хозяев, то они сегодня озабочены тем, чтобы будущие обитатели новеньких корпусов были обеспечены достаточным количеством сенажа и силоса – в хозяйстве активно идет заготовка кормов. Ближайший рубеж – удой на одну корову 6 500 литров.

Сергей ДОРОХОВ

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