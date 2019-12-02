9 и 10 декабря отменяются некоторые поезда из Бреста в Тересполь

Источник материала: Tut.by

9 и 10 декабря не будут ходить два состава из Бреста в Тересполь, сообщает «Вечерний Брест» .





9 декабря отменяются поезда № 123/124 Брест — Тереполь — Брест отправлением в 17.43 с белорусской стороны и 21.37 из Польши.

10 декабря не будет утренних поездов № 119/120, которые отправлялись из Бреста в 7.52, а из Тересполя — в 10.26.