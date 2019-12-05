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Стартовала республиканская благотворительная акция «Чудеса на Рождество»
06.12.2019 — Новости Общества | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
Стало уже хорошей традицией запускать проект 5 декабря — в Международный день добровольцев. Мероприятия акции «Чудеса на Рождество» будут проходить в период новогодних и рождественских праздников до 9 января 2020 года и пополнят копилку добрых дел всебелорусского проекта «Наши дети».
География проекта широка и охватит все регионы страны. Вчера сезон чудес и добрых дел стартовал в Брестской области. Благотворительные акции по подготовке подарков детям-сиротам, воспитанникам социальных приютов и школ-интернатов, а также по сбору средств на лечение больным детям пройдут во всех пионерских дружинах, первичных организациях БРСМ области под девизом «Сердце — детям!».
Пионерия региона активно включилась в благотворительный проект «Тепло наших сердец», который впервые состоялся в прошлом году. Его участники коллективно создают вязаные пледы для хосписов, домов-интернатов для ветеранов, одиноких пожилых людей. Все желающие смогут принести вязаные квадратики, затем на творческих мастерских они будут сшиты в яркие красивые пледы, которые волонтеры подарят ветеранам войны и труда, одиноким пожилым людям и детям-инвалидам.
«Чудеса обязательно случаются, нужно только верить. Приглашаем всех желающих присоединиться к добрым делам», — добавила куратор проекта.
По информации
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