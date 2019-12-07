Директор ДРСУ-184 рассказал что делают дорожные службы зимой

Источник материала: Газета Авангард

С наступлением холодов у дорожных служб дел меньше не становится. Это и текущий ремонт автомобильных дорог, и работы по их зимнему содержанию. О том, что делает ДРСУ-184 в настоящее время, «Авангарду» рассказал директор Юрий Шоров.





– Содержать дороги в порядке – наша главная задача, не зависящая ни от времени года, ни от погодных условий. Сегодня управление занято текущим ремонтом автомобильной дороги Буда-Кошелево – Пытьковка. Активными темпами идет укладка асфальтобетонного покрытия с применением температурапонижающей добавки, что позволяет работать даже при отрицательной температуре воздуха до -10 градусов. Как видите, современные технологии нам в этом помогают. С приходом зимы забот у дорожников не убавляется. Ведутся работы по зимнему содержанию дорог, которые обрабатываются песчано-соляной смесью, устанавливаются указательные вехи, снегозадерживающие щиты. Кроме этого, идут работы на строящемся зерносушильном комплексе филиала «Морозовичи-Агро» ОАО «Гомельский химический завод». Наша техника задействована и на Гомельском химическом заводе, где готовится площадка под строительство одного из цехов, – рассказал Юрий Шоров.

Одним словом, дел у дорожников хватает. Главное, что к любому капризу погоды они готовы.

Ольга МАРЦЕЛЕВА

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