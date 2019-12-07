﻿ Директор ДРСУ-184 рассказал что делают дорожные службы зимой. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Директор ДРСУ-184 рассказал что делают дорожные службы зимой

08.12.2019 — Новости Общества | Газета Авангард  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Газета Авангард

С наступлением холодов у дорожных служб дел меньше не становится. Это и текущий ремонт автомобильных дорог, и работы по их зимнему содержанию. О том, что делает ДРСУ-184 в настоящее время, «Авангарду» рассказал директор Юрий Шоров.

Директор ДРСУ-184 рассказал что делают дорожные службы зимой

– Содержать дороги в порядке – наша главная задача, не зависящая ни от времени года, ни от погодных условий. Сегодня управление занято текущим ремонтом автомобильной дороги Буда-Кошелево – Пытьковка. Активными темпами идет укладка асфальтобетонного покрытия с применением температурапонижающей добавки, что позволяет работать даже при отрицательной температуре воздуха до -10 градусов. Как видите, современные технологии нам в этом помогают. С приходом зимы забот у дорожников не убавляется. Ведутся работы по зимнему содержанию дорог, которые обрабатываются песчано-соляной смесью, устанавливаются указательные вехи, снегозадерживающие щиты. Кроме этого, идут работы на строящемся зерносушильном комплексе филиала «Морозовичи-Агро» ОАО «Гомельский химический завод». Наша техника задействована и на Гомельском химическом заводе, где готовится площадка под строительство одного из цехов, – рассказал Юрий Шоров.

Одним словом, дел у дорожников хватает. Главное, что к любому капризу погоды они готовы.

Ольга МАРЦЕЛЕВА

Фото автора

 
 
Ссылка на источник 8
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
С наступлением холодов у дорожных служб дел меньше не становится. Это и текущий ремонт автомобильных дорог, и работы по их зимнему содержанию. О том,... ...
 
Новости дня
Новости общества
 
Я живу в Ленине. Как городской в агрогородке завел 24 коровы и разобрался с местным образованием
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

07.12.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
08.12.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика