|
За выходные в пункте пропуска «Новая Гута» изъяли семь испорченных паспортов
09.12.2019 15:13 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
За выходные, с 6 по 8 декабря, в пункте пропуска «Новая Гута» белорусы предъявили пограничникам семь испорченных паспортов. В итоге их поездки сорвались и владельцы недейстивтельных документов получили штраф. Об этом
Первый случай произошел 6 декабря после полудня. 76-летний житель Лоева предоставил пограничникам ветхий паспорт. Спустя час аналогичная ситуация произошла с 20-летней девушкой из города Буда-Кошелево, а в два часа ночи следующего дня — с ее ровесницей из Минска.
8 декабря пограничники изъяли еще 4 недействительных паспорта: один — испорченный водой, три — с вырванными страницами.
Паспорта принадлежали гражданам Беларуси, которые не обратили внимание на состояние своих основных документов перед выездом за границу. Как итог — срыв поездок, изъятие документов и административная ответственность. Во избежание проблем с документами Госпогранкомитет рекомендует проверить свой паспорт перед поездкой за рубеж.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
У кого-то паспорт был слишком ветхим, у кого-то в нем отсутствовали страницы.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)