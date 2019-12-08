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За выходные в пункте пропуска «Новая Гута» изъяли семь испорченных паспортов

09.12.2019 15:13 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

За выходные, с 6 по 8 декабря, в пункте пропуска «Новая Гута» белорусы предъявили пограничникам семь испорченных паспортов. В итоге их поездки сорвались и владельцы недейстивтельных документов получили штраф. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранкомитета.

Первый случай произошел 6 декабря после полудня. 76-летний житель Лоева предоставил пограничникам ветхий паспорт. Спустя час аналогичная ситуация произошла с 20-летней девушкой из города Буда-Кошелево, а в два часа ночи следующего дня — с ее ровесницей из Минска.

8 декабря пограничники изъяли еще 4 недействительных паспорта: один — испорченный водой, три — с вырванными страницами.

Паспорта принадлежали гражданам Беларуси, которые не обратили внимание на состояние своих основных документов перед выездом за границу. Как итог — срыв поездок, изъятие документов и административная ответственность. Во избежание проблем с документами Госпогранкомитет рекомендует проверить свой паспорт перед поездкой за рубеж.

 
Теги: Минск
 
 
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У кого-то паспорт был слишком ветхим, у кого-то в нем отсутствовали страницы.
 
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